„Megakadt a magyar modell, most tudásalapú modellre kellene áttérni, de nincs rá politikai akarat”

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Közelednek a 2026. tavaszi országgyűlési választások, így a NER mindent belead a gazdasági növekedésbe és az ezzel kapcsolatos ígérgetésbe. Ennek ellenére a gazdaság stagnál, az infláció viszonylag magas maradt, és a nemzeti bank magasan tartja a kamatokat, ami nagyon sokba kerül az államnak és nekünk, adófizetőknek is. De a munkanélküliség egyelőre nem nő, és a reálbérek is emelkednek. Mindeközben a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek tovább növekszenek. Ki érti ezt?

Szabó Balázs, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatója a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András/Qubit

Egy hatalmas kínai hitel árnyékában, 2024 őszén beszélgettünk legutóbb Szabó Balázzsal, a HOLD Alapkezelő vezérigazgatójával. Akkor arra jutottunk, hogy a valódi problémáink nem útvesztésből fakadnak, hanem már egy-két évtizede léteznek. Egy év elteltével újra leültünk, hogy együtt nézzünk rá a rossz állapotban lévő magyar gazdaságra, és megpróbáljuk megérteni azt az egyre komplexebb helyzetet, amiben vagyunk. Beszélgettünk geopolitikáról, Európa lemaradásának veszélyeiről, a magyarországi vagyonkoncentrációról és arról, hogy milyen típusú gondolkodásra lenne ahhoz szükség, hogy ne rekedjen meg teljesen a magyar felzárkózási projekt.

Mik a legfontosabb trendek a világgazdaságban? Megállítható-e Kína? Lemaradóban van-e Németország?

Milyen számokat érdemes nézni, ha meg akarjuk érteni a magyar gazdaság helyzetét? Hogyan függenek össze az elmaradó hazai beruházások a fogyasztással és a jövőnkkel?

Miről szól most az aktuális adó- és nyugdíjvita, ha egyáltalán szól valamiről?

Hogyan tudnánk kitörni a stagnálásból? Hogyan lehetne Magyarország hosszú távon jóval gazdagabb ország?

És vajon mikor érdemes eurót váltani?

Hallgasd alább: