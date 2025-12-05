Fényképeket kakáló, Musk- és Zuckerberg-fejű robotkutyák lopták el a show-t egy elit művészeti vásáron

Az Art Basel Miami Beach a kortárs művészet egyik legfontosabb nemzetközi vására: a minden év decemberében megtartott floridai eseményen a világ vezető galériái, művészei és gyűjtői jelennek meg, és elképesztő összegek röpködnek egy-egy műtárgy esetében. A vásár új digitális szekcióját, a Zero 10-et is sikerült egyből berobbantani: tömegek gyűltek össze, hogy megnézzék a Beeple néven ismert Mike Winkelmann „Regular Animals” című installációját, ahol egy plexi ketrecben különböző hírességek groteszkül élethű maszkjait viselő robotkutyák bolyonganak, miközben hátsó felükből fényképeket nyomtatnak ürítés gyanánt.

A robotkutyák maszkjai nemcsak nagy hatású művészeket (Pablo Picasso, Andy Warhol vagy épp maga Beeple) mintáznak, hanem a világ legnagyobb techmoguljainak arcképei is feltűnnek köztük, Elon Musktól Mark Zuckerbergen át Jeff Bezosig. A robotok összeakadnak, rángatóznak, és a koncepció szerint „apró kamerákon keresztül látják a világot, majd azonnal újraértelmezik azt”, mielőtt kiürítenék magukból az algoritmusok által formált képet – mintha a világ megértése egyenértékű lenne a szennyvízkezeléssel.

Beeple, aki 2021-ben 69,3 millió dollárért adta el híres NFT-kollázsát (a kriptoőrülettel együtt jelentkező digitális művészeti trendről itt írtunk bővebben), most is vegyíti a szatírát, a disztópiát és a csetlő-botló humort, és alkotásával a vásár legpezsgőbb pontjává varázsolta a Zero 10 szekciót. Az ARTnews szerint a közösségi médiában megjelent képek és videók láttán szinte megrohamozták a termet, és egyfajta kollektív eufória lesz úrrá a közönségen, amikor a maszkos robotkutyák végre kipréselnek magukból egy fotót. „Ki gondolta volna, hogy erre vágyunk?” – mondta nevetve egy látogató a lapnak.

Miközben a beszámolók szerint egyes kereskedők dekadensnek és a komoly digitális művészeti hagyományokat figyelmen kívül hagyó, szimpla látványosságnak tartották az installációt, a piac imádta: a robotok minden példánya már az első VIP-napon elkelt, darabonként 100 ezer dollárért. Beeple szerint az installáció – amelynek robotjai három évig képesek blokkláncra rögzíteni képeiket, mielőtt funkcionális „haláluk” bekövetkezik – olyan kérdéseket vet fel, amelyek a mesterséges intelligencia, a megfigyelési technológiák és az online platformok valóságformáló erejének korában egyre sürgetőbbek.

Az Art Basel Miami Beach vonzza a hasonló, polgárpukkasztó műveket, itt tűnt fel 2019-ben az a hírhedt falra ragasztott banán is, amiből végül hármat adott el az olasz képzőművész, Maurizio Cattelan: 120, 120 és 150 ezer dollárért.