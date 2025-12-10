Nincs több ketchup a pizzán, az UNESCO a szellemi kulturális örökség részeként ismerte el az olasz gasztronómiát

„Aki Rómában káposztalevest készít, egy történelmi folyamatot éltet tovább” – írta Lénard Sándor a zseniális Római konyhában. Ezt akkoriban csak amolyan bevezetőnek szánta, most viszont már hivatalos megerősítést is kapott: az olasz konyha az első a világon, amit az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete, az UNESCO a szellemi kulturális örökség részeként ismert el. A korábbiakban hasonló védettséget kaptak ugyan a francia ünnepi fogások vagy a koreai kimcsi, de a mostani döntés értelmében az olaszoknál minden ide tartozik a bruschettától az ossobucóig.

Giorgia Meloni szerint az olasz gasztronómia nemcsak a receptek összessége, hanem kultúra, tradíció, sok befektetett kemény munka és pénz eredménye, a nemzeti identitás része. Az országban három éve kampányolnak azért, hogy a gasztronómiát a kulturális örökség részévé nyilvánítsák, részben az álolasz élelmiszerekkel szembeni küzdelem jegyében.

A botrányos carbonara

A hamistás leginkább az olasznak mondott olivaolajok esetében okoz gondot, de októberben egy, az Európai Bizottság épületében található szupermarketben felbukkanó üveges ál-carbonara is nagy felháborodást keltett Olaszországban.

A döntéstől az iparág szakértői két éven belül 8 százalékos növekedést várnak a turizmusban (igaz, az országban eddig sem a turisták hiánya jelentette a legnagyobb gondot, épp ellenkezőleg), de Francesco Lollobrigida agrárminiszter szerint a valódi olasz termékek népszerűsége új munkahelyeket is teremt majd.

Az UNESCO listájára a nápolyi pizzakészítés művészete már 2017-ben felkerült, a mostani döntés alapján úgy tűnik, hogy a nápolyi pizza most már kétszeresen is védett. Ami pedig a rengeteg vitát kiváltó hawaii pizzát illeti, azt a döntés semmilyen módon nem befolyásolja, egyrészt egy görög találta ki Kanadában, másrészt pedig aki képes ananászt tenni a pizzára, az bármilyen gazságra képes, UNESCO ide vagy oda.