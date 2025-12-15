Kemenesi Gábor: Ez nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns

„Nehéz eligazodni a kattintásvadász hírek, a konteópártok baromságai, önjelölt virológusok őrültebbnél őrültebb nyilatkozatai és az értelmes információt rejtő hírek között. Akit tehát érdekel, hogy miként alakul az influenzaszezon, itt egy rövid összefoglaló. Garantáltan »szuperinfluanzás« baromságok nélkül, csak a lényeg” – olvasható Kemenesi Gábor, virológus vasárnapi Facebook-bejegyzésében.

Az ismert kutató szerint a fertőzés jelenleg Európában főként az 5-14 éveseket érinti, a kórházi kezelések szükségessége pedig főként a 65 évnél idősebbeket – összhangban a vírus járványtani tulajdonságaival. Kemenesi úgy véli, hogy ha még „az idei vakcinaösszeállításhoz kevésbé jól illeszkedő A(H3N2) vírus dominál is ezen a télen, a vakcina várhatóan továbbra is védelmet nyújt a súlyos megbetegedés ellen, így továbbra is fontos eszköz marad”. Mint írja, a kórokozó nem „szuperinfluenza”, csak egy új variáns, melynél még nem tudni, hogy a szezonra pontosan milyen hatása lesz, így érdemes felkészülni. (A rekordszámú megbetegedéssel járó januári influenzajárvány ismeretében mindenesetre nem árt az óvatosság.)

Kemenesi összefoglalója szerint a „mostani H3N2, az influenza A vírusok közé tartozik és kapott még egy K alcsoport jelölést is. (...) A vírus változásai (közismertebben mutációi) nem csupán a többi influenzához való rokonságát alakítják, de az úgynevezett antigenitást is, azaz azt, hogy ez immunrendszerünk által korábban már látott influenzavírusokhoz mennyire hasonlít, a kialakult antitestek mennyire tudják megfogni és védeni ellene. Ami a koronavírusnál a tüskefehérje, az itt leginkább az úgynevezett hemagglutinin fehérje - ez egy felszíni fehérje (bunkósbot) a vírus felszínén amivel a sejtekre dokkol fertőzés során és egyben a vírus elleni védelem, a vírust semlegesítő antitestek egyik fő célpontja is. A mostani domináns törzs több olyan változást is felszedett, ami éppen ezt az elsődleges védelmi vonalat gyengíti, azaz a korábbról vagy éppen a vakcina által kialakított antitestektől kisebb fokú védelmet várhatunk - a korai laboratóriumi adatok most ezt mutatják. Azonban a COVID-19 alatt mindenki megtanulhatta, hogy a vírusok elleni védelem nagyon sokféle és sok szintű is, így hiába ez a változás a víruson, legalább valamennyire hasonló influenzavírusokkal találkozhattunk és az idei vakcina is ezek lenyomatát tanítja meg a szervezetnek. Emiatt várható, hogy súlyos megbetegedés és komolyabb szövődmények ellen továbbra is véd a vakcináció. Az pedig, hogy a vírus járványtanát miként módosítja az új variáns még nem tudjuk, a laboratóriumi vizsgálatok és a megfigyelések majd hoznak válaszokat. Addig is a tudatosság a legfontosabb és a pánikkeltő hírek kerülése”.