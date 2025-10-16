Szokatlanul korán robbant be Japánban az influenzaszezon, ami Európának is intő jel lehet

Hetekkel korábban hirdették ki az influenzajárvány kezdetét a szokásosnál a Japán egészségügyi hatóságok. A Nature hírportáljának keddi cikke szerint a fertőzések száma szokatlanul magas az év ebben a szakaszában, és ez járványkitöréseket indíthat azokban az ázsiai és európai országokban, ahol szintén közeleg a téli vírusszezon.

Az influenzaszezon, hasonlóan más, mérsékelt övi északi országokhoz, általában november végén kezdődik Japánban is. Ehelyett idén október 10-éig az országban 6013 influenzás megbetegedést jelentettek és 100 iskolát kellett bezárni a járvány miatt. Ez nem ok nélkül történt: a szeptember folyamán kórházi kezelésre szorult 287 ember közel fele 14 éves, vagy annál fiatalabb gyermek volt.

Idén Japánban öt héttel korábban kezdődött a kezelésre szoruló betegek számának a növekedése, mondta a portálnak Vinod Balasubramaniam, a malájziai Monash Egyetem molekuláris virológusa. „Nagyon hamar kezdődött idén az influenzaszezon, de egy változó globális környezetben ez a forgatókönyv egyre gyakoribbá válhat” – mondta Yoko Tsukamoto, a Hokkaidói Egészségtudományi Egyetem professzora a hongkongi SCMP-nek.

A korán kezdődő influenzaszezon hátterében a nemzetközi utazások covidjárvány utáni növekedése, a gyermekek és idősek körében jellemző, influenzával szembeni közösségi immunitás hiánya, valamint a klímaváltozás állhat. Kutatók szerint ugyanakkor valószínűtlen, hogy a Japánban tapasztalt magas esetszámok globális influenzajárványhoz vezessenek.

Ian Barr ausztrál virológus szerint a fertőzésekért valószínűleg a szezonális influenza egyik vírustörzse, az A(H3N2) felelős, és nem egy új pandémiás influenzatörzs. Ezt megerősítik a Tokióból és az Okinawából származó adatok, amik szerint az idei szezon mintáiban eddig a legnagyobb számban az A(H3N2) törzset mutatták ki. Az influenzaszezon más országokban, köztük Malájziában is hamarabb kezdődött, ahol a megbetegedések nagy részét szintén az A(H3N2) okozta.

2025 januárban Magyarország 2017 óta nem látott számú influenzás megbetegedéssel nézett szembe, miután tavaly viszonylag korán kezdett emelkedni az esetek száma. Az influenza megelőzésének leghatékonyabb módja az influenzavakcina felvétele, ebben ugyanakkor aggasztó tendenciák látszanak: az elmúlt 14 évben a 2023/2024-es szezonban volt a legalacsonyabb a beadott influenza elleni védőoltások száma a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint.