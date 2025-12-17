Húszezer dinoszaurusznyomot találtak az olasz Alpokban

Néhány millió éve már biztosan ott vannak az olasz alpok oldalán azok a dinoszaurusznyomok, amelyeket egy természetfotós, Elio Della Ferrera fedezett fel szeptemberben, amikor keselyűket akart fotózni. A nyomok azért maradhattak eddig észrevétlenek, mert a legközelebbi út is 600 méterre van tőlük, az északra néző falat pedig ritkán éri nap. A felfedezést Cristiano Dal Sasso, a Milánói Természettudományi Múzeum paleontológusa kedden jelentette be egy sajtótájékoztatón.

Dinoszurusznyomok Fotó: Elio Della Ferrara / PaleoStelvio Archive

A paleontológus szerint a nyomokat valószínűleg két lábon járó, növényevő állatok hagyhatták a triász korban, körülbelül 210 millió évvel ezelőtt, amikor a mostani hegyoldal még a Tethys-óceán partján feküdt. A plateosaurusokhoz hasonló dinoszauruszok a tíz méteres magasságot és a négy tonnás súlyt is elérhették. Fabio Massimo Petti paleontológus szerint a puha sárban hagyott nyomok különös épségben maradtak fenn, így még a lábujjak formája és a karmok nyomai is látszanak rajtuk.

Húszezer nyom öt kilométer hosszan

A nyomok tanúsága szerint a dinoszauruszok csordákban mozogtak, néha pedig kör alakú formációba rendeződtek. Della Ferrara szerint nem is az az igazán meglepő, hogy lábnyomra bukkant a hegyen, hanem az, hogy mennyire: a nyomok öt kilométer hosszan húzódnak a csaknem függőleges sziklafalon, a mostani becslések szerint akár húszezer is lehet belőlük.

A nyomok 2400-2800 méteres magasságban, nehezen megközelíthető terepen találhatóak, ezért a paleontológusok drónfelvételek alapján tanulmányozták őket. Attilio Fontana, Lombardia kormányzója „olimpiai ajándéknak” nevezte a felfedezést, néhány kilométerre innen, Bormióban rendezik ugyanis a 2026-os téli olimpia férfi alpesi síversenyét.