Úgy veszik Kínában a fehérajkú bambuszviperát, mint a cukrot

Világszerte egymilliárd dollárnál jár a Zootopia második részének bevétele, Kínában pedig ez minden idők legnagyobb mozis bevételt hozó külföldi animációs filmje – és nemcsak ezen látszik, hogy a helyiek mennyire megőrülnek a filmért, hanem a kígyópiac felpörgésén is. A film egyik hőse Gary De’Snake, aki részben azért is, mert a filmet a kínai horoszkóp szerint a kígyó évének végén mutatták be, egyből belopta magát a nézők szívébe, akik most otthonra is szeretnének egy hasonlót.

A film reklámja egy kínai moziban Fotó: LIU JUNFENG/CFOTO via AFP

Bár a hatóságok küzdenek ellene, a kínai piacterek pedig állítólag már megszabadultak a kígyóárusoktól, a korábbi hirdetésekben az eladók kifejezetten Gary-kígyóként árulták a jószágokat, amelyeket annak ellenére is el tudtak juttatni a vevőkhöz, hogy a posta nem szállíthat mérgeket és élő állatokat (mások szerint nem ez a legfőbb baj a kígyókereskedelemmel, viszont a posta szabályzata bizonyos értelmezések szerint megengedi a szállításukat).

Az igazi Gary

A faj nem szerepel az invazív fajok listáján, bár nem honos Kínában, így a kereskedelmét is nehéz szabályozni. A vásárlók 60 százaléka fiatal, a Hszinhua állami hírügynökség szerint a 60 százalékuk a Z-generációhoz tartozik (bármi is legyen az). Egy-egy példányért akár 140 ezer forintnak megfelelő összeget is elkérnek, és úgy tűnik, van is rá kereslet – persze nem elég csak egy kígyót venni, terráriumról és egyebekről is gondoskodnia kell a gazdájának.

Fehérajkú bambuszvipera Fotó: iNaturalist

Bár Gary pontos faja nem tisztázott, az alkotók nagy valószínűséggel a fehérajkú bambuszviperáról (Trimeresurus albolabris) mintázták, igaz, a filmben jóval hosszabb, mint a Hátsó-Indiában, Szumátrán és Jáván elterjedt valódi viperák, igaz, a valódi viperák nem is beszélnek, és nagy valószínűséggel nem is olyan barátságosak és vidámak, mint Gary. Erre kínai szakértők is figyelmeztetnek, valamint arra is, hogy a kígyótartás szakértelmet kíván, és nem érdemes egy film hatására belefogni.

A fehérajkú bambuszviperában némileg zavarba ejtő, hogy az ajka éppenséggel nem fehér, és a Zootopia 2 szereplőjétől eltérően általában nem kék, hanem zöld, egy genetikáció mutáció miatt azonban kék színben is pompázhat. Indonéziában gyakori a marása, és bár ritkán halálos, orvoshoz kell vele fordulni (a leggyakoribb tünet a duzzanat, fájdalom és vérzés, ritkán nekrózis). A kínai hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy ha valaki elengedi a frissen szerzett kígyóját, közveszélyt okoz, amiért megbüntethetik.