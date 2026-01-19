Tízszeresen megtérülne a természetes élőhelyek helyreállítása

Az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testülete (EASAC) a napokban mutatta be az Európai Unió (EU) természet-helyreállítási rendeletéről szóló hivatalos szakmai állásfoglalását. A természet helyreállításának lehetőségei (Opportunities in Nature Restoration) címmel publikált dolgozat szerint Európa leromlott állapotú ökoszisztémáinak rövid távú – mintegy 150 milliárd euróra becsült – helyreállítási költségeit „legalább tízszeresen meghaladják a klímakatasztrófa okozta veszteségek elkerülése, a javuló közegészségügy, az éghajlatváltozáshoz való jobb alkalmazkodóképesség, valamint a biztosabb és biztonságosabb élelem- és vízellátás révén elkönyvelhető előnyök. Mindezek együttesen legalább 1800 milliárd eurót jelenthetnek a jövő évtizedekre vetítve”.

Korábban megírtuk, hogy az Európai Bizottság 2022. június 22-én terjesztette elő a természet helyreállításáról szóló rendelet javaslatát, amely 2024. augusztus 18-i életbe lépésével előírja a tagállamoknak az ökoszisztémák tartós regenerálását az Európai Unió szárazföldi és tengeri területein. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) honlapján hétfőn megjelent közlemény szerint a „tagállamoknak (így Magyarországnak is), 2026 augusztusáig kell benyújtaniuk az Európai Bizottságnak saját nemzeti helyreállítási tervük tervezetét”.

Az EASAC adatai szerint Európa erdőinek mindössze 1,4 százaléka tekinthető érintetlennek, és a földterületek csupán 3,3 százalékáról mondható el, hogy minimális rajta az emberi beavatkozás. Ezek a környezeti veszteségek közvetlenül összefüggenek a növekvő árvízkárokkal, a csökkenő talajtermékenységgel, az erdők meggyengült szén-dioxid-megkötő képességével és az egyre gyakoribb erdőtüzek kockázatával.

Báldi András ökológus, az MTA levelező tagja, a január 15-én online sajtótájékoztató keretében rendezett bemutatón elmondta, hogy a 28 európai ország akadémiáit tömörítő EASAC dokumentuma nem néhány kutató különvéleménye, hanem egy egész Európára kiterjedő tudományos hálózat korábbi eredményeit összefoglaló, az európai akadémiák konszenzusán alapuló állásfoglalás.

Forrás: mta.hu/ EASAC

Az MTA honlapja szerint az EASAC állásfoglalása az alábbi három kulcsfontosságú ökoszisztémában azonnali, nagy hatékonyságú helyreállítási intézkedéseket sürget.