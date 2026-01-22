Szentendrén épülhet meg Európa legnagyobb civil dróngyára

Európa legnagyobb civil dróngyára épülhet meg Magyarországon, miután a szentendrei központú ABZ Innovation a szektorban rekordgyanúsnak tűnő, 7 millió eurós (vagyis mintegy 2,7 milliárd forintos) tőkebevonást hajtott végre – írja a Forbes. A magyar céget egy nemzetközi befektetői konzorcium finanszírozza, amelynek vezetője a német Vsquared Ventures, fő befektetői között pedig a magyar DayOne Capital és az amerikai Assembly Ventures szerepel.

A szentendrei telephely Fotó: ABZ Drone

Az ABZ kizárólag polgári célú, úgynevezett heavy duty action drónokat (a lap fordításában munkadrónokat) fejleszt és gyárt, amelyek ipari, mezőgazdasági, filmes és karbantartási feladatokra alkalmasak, legalább öt kilogrammos teherbírással.

A 2021-ben alapított vállalat mára a civil drónok európai piacának egyik legnagyobb szereplője, a francia DroneVolt mellett. Termékeit 28 országban forgalmazza, legnagyobb piaca az Egyesült Államok, árbevétele pedig alapítása óta évente nagyjából megháromszorozódik. Jelenleg évente 250–300 drónt gyártanak, nyolc dedikált technikussal, egy 1300 négyzetméteres szentendrei telephelyen, ahol kb. 250 négyzetméteren zajlik az összeszerelés. A cég tudatosan elutasítja a katonai vagy a nyugati világban elterjedt kettős felhasználású fejlesztéseket, és hosszú távú, megbízható civil alkalmazásokra optimalizálja termékeit.

A cég mezőgazdasági drónjai terepen Forrás: ABZ Drone

A friss tőkebevonásból egy új, 1060 négyzetméteres gyártócsarnokot építenek a meglévő telephelyen, amely több mint négyszeresére növeli a gyártási kapacitást. Az új üzem várhatóan nyáron indul, és az év végéig nagyjából 50 százalékos kihasználtságot szeretnének elérni, ami havi 85, éves szinten körülbelül 1000 drón gyártását jelenti. Teljes kapacitáson évente akár 2000 drónt állíthatnak elő, 40–45 munkatárs bevonásával. Az ABZ célja, hogy ezzel fenntartható módon a nyugati világ legnagyobb civil dróngyártójává váljon, miközben a kereslet növekedését már most biztosnak látják.

