Egyiptom és Franciaország is fontolgatja a gyerekek közösségimédia-használatának korlátozását

Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök szombaton felszólította a kormányt és a törvényhozókat, hogy működjenek együtt egy olyan jogszabály kidolgozásában, amely addig korlátozza a gyerekek közösségimédia-használatát, amíg elég érettek nem lesznek annak kezeléséhez – írja az AP News. Vasárnap a képviselőház ki is adott egy közleményt: ebben kijelentették, hogy azért hozzák létre a szigorú szabályozást, hogy „véget vessen annak a digitális káosznak, amellyel gyermekeink szembesülnek, és amely negatívan hat a jövőjükre”.

Az egyiptomi nemzeti szociális és kriminológiai kutatóközpont (egy kormányzati kötődésű tudományos szervezet) 2024-es jelentése alapján nem megalapozatlanok a kormány aggodalmai. A felmérés szerint a 18 éven aluli fiatalok 50 százaléka használ közösségimédia-platformokat, ahol könnyedén találhatják szembe magukat online zaklatással, káros tartalmakkal és visszaélésekkel. Az egyiptomi elnök televíziós nyilatkozatában példaként emlegette Ausztráliát, ahol tavaly decemberben tiltották be teljes körben a 16 éven aluliak számára a közösségimédia-használatot, majd január elején a brit parlament is komolyan fontolóra vette a korlátozások bevezetését.

Az egyiptomi eseményekkel egy időben Emmanuel Macron francia elnök a francia BFM-TV által szombat este közzétett videó szerint elmondta, hogy felkérte a kormányt a 15 év alatti gyermekek közösségimédia-használatának tilalmát tervező jogszabály elfogadására. „Gyermekeink és tinédzsereink érzelmei nem eladók és nem manipulálhatók. Sem amerikai platformok, sem kínai algoritmusok által” – jelentette ki Macron. A francia elnök lehetőség szerint idén szeptembertől bevezetné a tilalmat: a francia egészségügyi felügyelet decemberi jelentése szerint a 12-17 évesek 90 százaléka használ napi szinten okostelefont, amelyből 58 százalék közösségimédia-felületek felkeresésére használja azt.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: