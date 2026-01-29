Sok százezer AI-chipet vehetnek kínai techóriások az NVIDIA-tól

Sok százezer amerikai AI-chip importálását hagyta jóvá Kína, ami változást jelez az ország korábbi, hazai fejlesztéseket ösztönző politikájához képest – írta meg szerdán a Reuters.

A hírügynökség forrásai szerint Peking döntésének következtében a ByteDance, az Alibaba és a Tencent techvállalatok több mint 400 000 H200-as AI-chipet vásárolhatnak meg az NVIDIA-tól.

Ahogy a Qubit AI Híradó műsorában arról beszámoltunk, a Trump-kormányzat decemberben engedélyezte az NVIDIA-nak a H200-as, a legújabb Rubin chipekhez képest két generációval korábbi chipek exportját. A David Sacks AI- és kriptoügyi elnöki főtanácsadó által is támogatott döntés megosztotta a szakértőket, akik közül többen attól tartottak, hogy az csökkentheti az USA Kínával szembeni előnyét a mesterséges intelligencia versenyben.

A cégek a jóváhagyásokat az NVIDIA vezérigazgatójának, Jensen Huang-nak eheti kínai látogatása során kapták meg, ugyanakkor a források szerint a kormányzat a licenceket feltételekhez köti majd, amik kidolgozása még folyamatban van.

Korábbi egyeztetések során kínai kormányzati tisztségviselők arra kérték saját techvállalataikat, hogy csak akkor vásároljanak AI-chipeket az NVIDIA-tól, ha arra ténylegesen szükségük van, és olyan javaslatok is voltak, hogy a H200-asok jóváhagyásához előírhatják bizonyos számú hazai AI-chip megvásárlását is.