A Qubit+ tartalmai Matematikus ön? A Szőlő utca szelleme Trump szuperfegyvere SNI-s gyerekek Gyilkos dingók Zászlónyelv Holdra szállás

Egyedülálló betekintést enged az univerzum fejlődésébe a valaha megfigyelt legősibb galaxishalmaz

Vajna Tamás
február 2.
tudomány
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Az amerikai űrhivatal, a NASA James Webb űrteleszkópjának és a Chandra röntgenobszervatóriumának megfigyelései új bizonyítékokkal szolgálnak arra, hogy az ősrobbanást követően sokkal gyorsabban fejlődött és tágult a ma ismert univerzum, mint az korábban feltételezni lehetett – számol be a Reuters a Nature folyóiratban január 28-án megjelent tanulmányról.

A megfigyelések szerint legalább 66 potenciális galaxisból álló, JADES-ID1 néven lajstromozott (proto)galaxishalmaz mindössze egymilliárd évvel az ősrobbanás után kezdett összeállni, 1-2 milliárd évvel korábban, mint azt eddig a kozmológiai szakirodalom lehetségesnek tartotta, idézi a Phys.org Bogdán Ákost, a Harvard és a Smithsonian Asztrofizikai Központ asztrofizikusát, a tanulmány első szerzőjét.

A kutatók szerint a JADES-ID1 kivételességét az adja, hogy az eddig megfigyelt legkorábbi röntgensugár-kibocsátású protohalmaz sokkal később, körülbelül 3 milliárd évvel jött létre.

Az ősrobbanás után 1 milliárd évvel létrejött JADES-ID1 galaxishalmaz (kékkel)
Fotó: University of Manchester

Kapcsolódó cikkek