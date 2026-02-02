Egyedülálló betekintést enged az univerzum fejlődésébe a valaha megfigyelt legősibb galaxishalmaz

Az amerikai űrhivatal, a NASA James Webb űrteleszkópjának és a Chandra röntgenobszervatóriumának megfigyelései új bizonyítékokkal szolgálnak arra, hogy az ősrobbanást követően sokkal gyorsabban fejlődött és tágult a ma ismert univerzum, mint az korábban feltételezni lehetett – számol be a Reuters a Nature folyóiratban január 28-án megjelent tanulmányról.

A megfigyelések szerint legalább 66 potenciális galaxisból álló, JADES-ID1 néven lajstromozott (proto)galaxishalmaz mindössze egymilliárd évvel az ősrobbanás után kezdett összeállni, 1-2 milliárd évvel korábban, mint azt eddig a kozmológiai szakirodalom lehetségesnek tartotta, idézi a Phys.org Bogdán Ákost, a Harvard és a Smithsonian Asztrofizikai Központ asztrofizikusát, a tanulmány első szerzőjét.

A kutatók szerint a JADES-ID1 kivételességét az adja, hogy az eddig megfigyelt legkorábbi röntgensugár-kibocsátású protohalmaz sokkal később, körülbelül 3 milliárd évvel jött létre.