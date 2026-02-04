Az elmúlt húsz évben rohamosan polarizálódott az amerikai társadalom

1988 óta 64 százalékkal nőtt az Egyesült Államok lakosságának társadalmi és politikai kérdések mentén tapasztalható megosztottsága, aminek a nagy része 2008 után következett be – állítja egy friss tanulmány. A Cambridge-i Egyetem politikai pszichológiai laboratóriumának kutatói közel negyven éven keresztül, a Reagan-korszak végétől Donald Trump második ciklusának korai szakaszáig követték figyelemmel a lakosság polarizációjának mértékét és átalakulásának okait. A felmérésben a tradicionális és liberális értékrendeket mérték fel.

A Royal Society Open Science folyóiratban megjelent kutatás szerint az 1990-es és 2000-es évek állóvíznek számítottak az amerikai társadalom politikai és ideológiai kettéválása szempontjából. A tanulmány szerint az addig viszonylag békés politikai együttélést olyan 2008-as események hatásai borították meg, mint a gazdasági világválság, Barack Obama amerikai elnök hivatalba lépése, illetve az Apple App Store és az iPhone 3G debütálása. Azóta a baloldali szemléletű amerikaiak egyre progresszívebb nézeteket vallanak: az amerikai baloldal 2024-re 31,5 százalékkal vált liberálisabbá ahhoz képest, amilyen 1988-ban volt, míg a jobboldal mindössze 2,8 százalékkal lett konzervatívabb.

A kutatók az American National Election Studies adatbázisból több mint 35 000 válasz adatait elemezték, amelyeket úgynevezett klaszterező algoritmusokkal (ezt az eljárást a pszichiátriai diagnosztikában is alkalmazzák) kategorizáltak. A legnagyobb eltérés a hagyományos családmodellhez és az abortuszhoz való hozzáállásban mutatkozott meg, és az egészségbiztosítás, illetve az afro-amerikaiakkal szembeni diszkrimináció kérdéseiben is jelentős elmozdulások történtek mindkét irányba. A kutatás eredményei szerint a két ellentétes politikai nézetű társadalmi csoport mérete továbbra is közel azonos, a csoportokon belüli véleménykülönbségek sem nőttek, csak a két oldal közötti távolság lett nagyobb.

