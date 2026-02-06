Az EU szerint függőséget okoz a TikTok, megváltozhat az alkalmazás

A függőséget okozó funkciói révén a TikTok megsértette az Európai Unió online tartalomszabályozását az Európai Bizottság szerint, ami miatt a kínai ByteDance-et az alkalmazás működésének megváltoztatására, vagy jelentős bírság megfizetésére kötelezhetik – írta meg pénteken a Reuters.

Az Európai Bizottság egy évvel ezelőtt indított vizsgálatot a TikTok ellen a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) értelmében, ami határozottabb elvárásokat támaszt a nagy online platformokkal szemben az illegális és az ártalmas tartalmakkal szembeni fellépés terén.

A Bizottság vádjai az alkalmazás függőséget erősíti designjára, köztük a végtelen görgetésre, az automatikus lejátszásra, a push értesítésekre, valamint a rendkívül személyre szabott algoritmusára összpontosítottak. Az EU szerint a TikTok nem mérte fel megfelelően, hogy ezek a függőséget erősítő funkciók miként árthatnak a felhasználók, köztük gyermekek és sérülékeny felnőttek fizikai és mentális egészségének.

„A Bizottság előzetes megállapításai kategorikusan fals és minden alapot nélkülöző képet festenek a platformunkról, és minden szükséges lépést meg fogunk tenni azért, hogy a rendelkezésünkre álló összes eszközzel megtámadjuk ezeket a megállapításokat” – közölte a TikTok szóvívője.

„Miután közzétettük ezeket az előzetes megállapításokat, a TikToknak lépéseket kell tennie, és meg kell változtatnia a szolgáltatásonak designját Európában a kiskorúak védelme érdekében” – mondta a Bizottság technológiai szuverenitásért felelős ügyvezető alelnöke, Henna Virkkunen. Ha a cég ennek nem tesz eleget, akkor a folyamat végén ezzel a globális árbevételének 6 százalékig terjedő bírságot kockáztat.