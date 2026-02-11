Először tesztelték sikeresen az űrhajót, amivel Kína 2030-ig megvalósítaná a holdra szállást

Kína új generációs, Mengcsou nevű személyszállító űrhajója sikeresen landolt a kijelölt tengeri területen a szerdai repülési teszt során – írja a Hszinhua hírügynökség. A Hosszú Menetelés–10 hordozórakéta alacsony magasságú demonstrációs és ellenőrző repülési tesztjét a dél-kínai Hajnan tartományban található Vencsang Űrrepülőtér indítóközpontjában hajtották végre: ez volt Kína első sikeres visszatérési kísérlete, amellyel az ország űrkutatói az emberes küldetésekre készülnek.

Ennek azért van jelentősége, mert a globális űrverseny részeként Kína űrhajósokat tervez a Holdra küldeni 2030-ig, illetve a Kínai Emberes Űrügynökség szerint a sikeres tesztelés a későbbi űrállomás-üzemeltetéshez is közelebb vitte a technológiai felkészülés folyamatát. Amikor a visszatérő kapszula körülbelül nyolc kilométeres magasságra süllyedt, összesen három, több mint 2400 négyzetméter felületű ejtőernyő csökkentette le annak sebességét 80 méter/másodpercről 10 méter/másodperc alá.

Kína új generációs Mengcsou visszatérő kapszulája Fotó: Wang Heng/Xinhua

A Mengcsou holdűrhajó vészhelyzeti leválasztó rendszerét már tavaly júniusban elkezdték tesztelni, majd az űreszközzel földi repülési kísérleteket is végrehajtottak augusztusban. Ráadásul a szerdai teszt eredményeként a tengerbe visszaérkezett kapszula újbóli felhasználására is alkalmas állapotban maradt.

Kína holdra szállási törekvései nem egyedülállóak: az ázsiai ország méltó kihívójának, az Egyesült Államoknak az űrhajósai az Artemis–2 küldetés keretében kerülik majd meg a Holdat, jelen állás szerint márciusban. Ugyanakkor egyelőre az űrmisszió olyan technikai problémák miatt is tolódott már, mint a hidrogénszivárgás, ami miatt a legutóbbi próbálkozásnál a kilövésirányító rendszer automatikusan leállította a folyamatot.