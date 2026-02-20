A Qubit+ tartalmai Közösségi média emberek nélkül Akkupara Kínai nukleáris teszt Képernyőfüggő gyerekek Átnevelő terápiák Hun van Attila?

Az időszakos böjtölés nem hatékonyabb, mint bármilyen egyéb diétás módszer

Nagy Gergely
február 20.
tudomány

A szakértők szerint az időszakos böjtölés (intermittent fasting) nem fogyaszt hatékonyabban, mint a hagyományos diéták, és alig eredményesebb, mintha egyáltalán nem változtatnánk az étkezési szokásainkon – írja a Guardian.

Argentin kutatók 22 nemzetközi tanulmány adatait elemezték, és azt találták, hogy a túlsúlyos vagy elhízással élő emberek ugyanannyi súlyt veszítettek hagyományos étrendi tanácsok követésével. Sőt, az időszakos böjtölés alig hatékonyabb a fogyás szempontjából, mintha egyáltalán nem diétáznánk: az időszakos böjt követői testtömegük mindössze körülbelül 3 százalékát veszítették el, ami jóval alatta marad annak az 5 százaléknak, amelyet az orvosok már jelentősnek minősítenek. A vizsgálatok mind rövid távúak voltak, maximum 12 hónapig követték az eredményeket.

Aki az időszakos böjtöt követi, csak meghatározott órákban eszik, vagy bizonyos napokon böjtöl. A módszer óriási népszerűségre tett szert, mivel azt állítják, hogy segíthet a fogyásban, javítja a fizikai és szellemi egészséget, sőt, lassíthatja az öregedést is.

A mostani kutatás közel kétezer felnőtt bevonásával, a világ számos pontján végzett klinikai vizsgálatok adatait elemezte. Ezek a vizsgálatok különböző időszakos böjt- formákat vizsgáltak. Az összevetés alapján úgy tűnik, minimális fogyási előnyökön túl a kutatók nem találtak erős bizonyítékot arra, hogy az időszakos böjt eredményesebb volna, mint más diéták.

A böjt eredményét befolyásolhatja az időzítés, mivel a test cirkadián ritmusai szorosan kapcsolódnak az anyagcseréhez. Állatkísérletek arra utalnak, hogy a böjtölés megváltoztathatja a zsírkészletek felhasználását, javíthatja az inzulinérzékenységet – ami a cukorbetegség szempontjából fontos – és csökkentheti a gyulladást és az oxidatív stresszt. Emellett jótékony lehet az öregedés és a hosszú élet szempontjából is, mivel beindíthat egy autofágia nevű folyamatot, a test „újrahasznosító” mechanizmusát. A rövid, akár két napos teljes böjt is alig befolyásolja a testet, és az embereknek sokkal hosszabb ideig kell böjtölniük olyan változások eléréséhez, amelyek későbbi előnyöket hozhatnak.

