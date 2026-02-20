Az időszakos böjtölés nem hatékonyabb, mint bármilyen egyéb diétás módszer

A szakértők szerint az időszakos böjtölés (intermittent fasting) nem fogyaszt hatékonyabban, mint a hagyományos diéták, és alig eredményesebb, mintha egyáltalán nem változtatnánk az étkezési szokásainkon – írja a Guardian.

Argentin kutatók 22 nemzetközi tanulmány adatait elemezték, és azt találták, hogy a túlsúlyos vagy elhízással élő emberek ugyanannyi súlyt veszítettek hagyományos étrendi tanácsok követésével. Sőt, az időszakos böjtölés alig hatékonyabb a fogyás szempontjából, mintha egyáltalán nem diétáznánk: az időszakos böjt követői testtömegük mindössze körülbelül 3 százalékát veszítették el, ami jóval alatta marad annak az 5 százaléknak, amelyet az orvosok már jelentősnek minősítenek. A vizsgálatok mind rövid távúak voltak, maximum 12 hónapig követték az eredményeket.

Aki az időszakos böjtöt követi, csak meghatározott órákban eszik, vagy bizonyos napokon böjtöl. A módszer óriási népszerűségre tett szert, mivel azt állítják, hogy segíthet a fogyásban, javítja a fizikai és szellemi egészséget, sőt, lassíthatja az öregedést is.

A mostani kutatás közel kétezer felnőtt bevonásával, a világ számos pontján végzett klinikai vizsgálatok adatait elemezte. Ezek a vizsgálatok különböző időszakos böjt- formákat vizsgáltak. Az összevetés alapján úgy tűnik, minimális fogyási előnyökön túl a kutatók nem találtak erős bizonyítékot arra, hogy az időszakos böjt eredményesebb volna, mint más diéták.

A böjt eredményét befolyásolhatja az időzítés, mivel a test cirkadián ritmusai szorosan kapcsolódnak az anyagcseréhez. Állatkísérletek arra utalnak, hogy a böjtölés megváltoztathatja a zsírkészletek felhasználását, javíthatja az inzulinérzékenységet – ami a cukorbetegség szempontjából fontos – és csökkentheti a gyulladást és az oxidatív stresszt. Emellett jótékony lehet az öregedés és a hosszú élet szempontjából is, mivel beindíthat egy autofágia nevű folyamatot, a test „újrahasznosító” mechanizmusát. A rövid, akár két napos teljes böjt is alig befolyásolja a testet, és az embereknek sokkal hosszabb ideig kell böjtölniük olyan változások eléréséhez, amelyek későbbi előnyöket hozhatnak.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:



