A környezetük alakítja, hogy az állatok milyen gyorsan látják a világot

Az állatok drámaian eltérő sebességgel érzékelik az idő múlását, és hogy milyen „gyorsan” látják a világot, nagyrészt az életmódjuktól függ – derül ki egy 237 fajt vizsgáló, a Nature Ecology & Evolution folyóiratban megjelent új tanulmányból. A dublini Trinity College és a Galwayi Egyetem kutatói megállapították, hogy a gyors ökológiájú fajok – például a repülő állatok és az üldöző ragadozók, amelyek fürge zsákmányra vadásznak – jóval gyorsabban dolgozzák fel a vizuális információt, mint a lassú mozgású vagy helyhez kötött fajok. Az eredmények eddig a legerősebb bizonyítékot szolgáltatják arra, hogy az evolúció és az ökológiai környezet alakítja, milyen ütemben érzékelik az egyes fajok a világot.

A vizuális feldolgozás sebességét az úgynevezett „kritikus fúziós frekvencia” (CFF) segítségével mérték, amely azt mutatja meg, milyen gyors villogást képes az adott élőlény még különálló fényfelvillanásokként érzékelni, nem pedig folyamatos fényként. Az ember nagyjából 60 hertzig érzékeli a villogást, míg egyes rovarok és madarak másodpercenként több mint 200 felvillanást is képesek észlelni – számukra a világ gyakorlatilag lassabban mozog.

A kutatás kimutatta, hogy a repülő fajok CFF-értékei körülbelül kétszer magasabbak, mint a nem repülőké, az üldöző ragadozók pedig lényegesen gyorsabban „látnak”, mint a mozdulatlan vagy lassan mozgó táplálékot fogyasztó fajok. A fényviszonyok is számítanak: a világos környezetben aktív fajok gyorsabb látással rendelkeznek, mint a sötétben vagy mély vízben élők, a vízi élőhelyeken pedig a kisebb, mozgékonyabb fajok gyorsabban dolgozzák fel a vizuális ingereket, mint a nagyobbak.

A kutatók szerint az eredmények alátámasztják az úgynevezett Autrum-hipotézist, amely szerint az érzékszervek az adott faj életmódjához alkalmazkodva fejlődnek – most először bizonyítva ezt ilyen széles, az egész állatvilágra kiterjedő mintán. A gyors vizuális feldolgozás létfontosságú a repüléshez, a vadászathoz és a ragadozók elkerüléséhez, ugyanakkor nagyobb energiaigénnyel jár, ezért csak akkor alakul ki, ha egyértelmű túlélési előnyt jelent.

A tanulmány arra is figyelmeztet, hogy a mesterséges világítás hatással lehet ezekre a fajokra: a gyors látórendszerrel rendelkező állatok különösen érzékenyek lehetnek a villogó fényekre, ami megzavarhatja a tájékozódást, a vadászatot és a ragadozó–zsákmány kapcsolatokat. Az eredmények rávilágítanak arra, hogy még azonos élőhelyen élő fajok is alapvetően eltérő érzékelési világban létezhetnek.

