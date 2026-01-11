A Qubit+ tartalmai Járdát sózni tilos! Grönland sorsa Bakonyi Triceratops Osztályárnyék Amerikai brutalizmus Naptárparádé

Érdemes-e reneszánsz festményeket mutatnunk a macskánknak?

Darwin démonai
január 11.
podcast
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

A cikkek megosztásához Qubit+ tagságra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

A legtöbb ember, ha megkérdeznénk, hogy mely érzékét tartja a legfontosabbnak, a szeme világát mondaná. A látás, azaz a fotonok érzékelése az egyik legalapvetőbb érzékünk. A Darwin démonai legújabb adásában nagyon sok szó esik a látásról, az emberi ás állati szemek működéséről és betegségeiről. Megtudhatjuk azt is, hogy a legyek nagyon gyorsan látnak az összetett szemükkel és szagolnak a lábukkal, ellenben nem tudják teljesen hátratekerni a fejüket, mint egy bagoly, míg az imádkozó sáska nem támad emberekre. Ha támadna, nagy bajban lennénk, mert olyan gyors, hogy a szemünkkel nem tudjuk követni.

Darwinista podcastsorozatukban Kun Ádám evolúcióbiológus, az ELTE TTK Biológiai Intézetének docense, állandó szerzőnk és Mandl Péter orvos, a Bécsi Orvostudományi Egyetem kutatója kalauzol minket az élettudományok világában.

Hallgasd alább:

Hallgasd podcastjainkat Qubit+ tagsággal

Ha már van előfizetésed, lépj be vele. Ha még nincs, válassz csomagjaink közül!