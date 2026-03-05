Ötven éven belül toxikussá válhat a légkör a szén-dioxid-szint növekedése miatt

Kimutatható a vérünkből a légköri szén-dioxid-szint növekedése – állítják ausztrál kutatók, akik arra figyelmeztetnek, hogy a légkör akár már 50 éven belül toxikussá válhat.

Ezt arra alapozzák, hogy a jelenlegi trendek mellett az emberi vér bikarbonát szintje 2076-ig megközelítheti a jelenleg egészségesnek tartott szint felső határát. Ezzel együtt a kalcium és foszfor szintje elérheti az egészséges szint alsó határát az évszázad második felében.

„Fokozatosan változik a vérkémia a felmelegedést hajtó légköri szén-dioxid-szint növekedésével” – mondta Alexander Larcombe, az ausztrál Curtin Egyetem légzésfiziológusa és az Air Quality, Atmosphere & Health folyóiratban február végén közzétett tanulmány egyik szerzője.

A Homo sapiens megjelenése óta eltelt 300 ezer évben a légköri szén-dioxid-szint 190 és 290 ppm között ingadozott, attól függően, hogy a Földön éppen eljegesedés vagy eljegesedések közti időszak volt-e. 2026 márciusára az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatal (NOAA) Mauna Loa Obszervatóriuma szerint az üvegházhatású gáz szintje meghaladta a 429 ppm-et. Hasonlóan magas koncentráció utoljára a pliocénben, 3 millió évvel ezelőtt fordult elő, az első Homo nembe tartozó emberelődök megjelenése előtt.

A kutatók egy amerikai egészségügyi adatbázis (NHANES) alapján vizsgálódtak, ami több mint húsz éven át gyűjtött vérkémiai adatokat tartalmaz. Larcombe és Phil Bierwirth így meg tudták figyelni, hogy miként változik annak a bikarbonát ionnak (HCO3–) a szintje, amivé a szén-dioxid a vérben átalakul.

A bikarbonát normális koncentrációban hasznos a szervezetnek, mivel segít egyensúlyban tartani a vér pH-ját. De a kutatók azt találták, hogy 1999 és 2020 között a bikarbonát szint 23,8-ról 25,3 milliekvivalens/literre nőtt, ami az időszak alatt 7 százalékos növekedés. Eközben a kalciumszint 2 százalékkal, a foszforszint 7 százalékkal csökkent.

Ezek a változások egyelőre kis mértékűek és képes őket a szervezetünk tolerálni. De a kutatók szerint elképzelhető, hogy megfigyelésük annak a jele, hogy szervezetünk nem adaptálódik a növekvő légköri szén-dioxid-szinthez. „Úgy tűnik, hogy a szervezetünk egy adott légköri szén-dioxid-koncentrációhoz alkalmazkodott, amit mostanra valószínűleg már túlléptünk” – mondta Bierwirth.