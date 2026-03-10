Székletátültetés hozott meglepő javulást fiatal egerek termékenységében

Meglepő eredményt hozott a Dél-kaliforniai Egyetem kutatóinak újszerű kísérlete: idős egerek bélbaktériumait ültették át fiatal egyedekbe, ami a várakozásokkal ellentétben javította azok petefészkének működését. A kutatók eredetileg arra számítottak, hogy a menopauza-szerű állapotban lévő egerek mikrobiomja inkább rontja majd a fiatal állatok petefészek-egészségét, ám éppen az ellenkezője történt: a székletátültetés után a fiatal egerek petefészkei egészségesebben működtek, és a szaporodásban is enyhe előnyt mutattak.

A kutatók teljesen kiürített mikrobiomú fiatal egerekbe ültették át az idős, már nem szaporodó nőstények bélbaktériumait. A vizsgálatok – köztük hormonszint- és tüszőszámmérések, illetve termékenységi tesztek – mind javulást jeleztek a petefészek működésében. Azok az egerek, amelyek az idősebb állatok mikrobiomját kapták, gyorsabban hoztak világra utódokat, és minden ilyen egér szaporodott, míg a fiatal donoroktól származó mikrobiomot kapó csoportban voltak olyan állatok, amelyek egyáltalán nem hoztak világra kölyköket.

A kutatók egyelőre nem tudják pontosan, mi okozza a hatást, de több lehetséges magyarázatot is felvetettek. Az idősebb egerek bélmikrobiomja változatosabb volt, ami javíthatja az általános egészségi állapotot, illetve az is elképzelhető, hogy a bélbaktériumok az ösztrogén-jelátvitelen keresztül befolyásolják a petefészek működését. A kutatók szerint amennyiben hasonló hatást embereknél is fel lehetne fedezni, az a jövőben új kezelések alapját jelenthetné meddőség vagy menopauzával kapcsolatos tünetek esetén.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten:

Székletátültetést javasolnak a szuperbaktériumokkal küzdő betegeknek Nagy-Britanniában Bodnár Zsolt tudomány 2022. szeptember 1. A klinikai vizsgálatok szerint az egészséges székletből származó baktériumok átültetése hatékonyabb a fertőzések ellen, mint az antibiotikumos kezelés. A beavatkozást végezhetik az orron keresztül a gyomorba, esetleg közvetlenül a vastagbélbe vezetett csövekben, de lenyelhető kapszula formájában is.