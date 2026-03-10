Tízezer szerző közös, üres kötete a londoni könyvvásár legnagyobb szenzációja

Mintegy 10 ezer író – köztük a Nobel-díjas Kazuo Ishiguro és A másik Boleyn lány szerzője, Philippa Gregory – egy szimbolikus „üres könyv” kiadásával tiltakozik amiatt, hogy szerintük a mesterséges intelligenciát (AI) fejlesztő cégek engedély nélkül használják fel műveiket – írja a Guardian.

A Don’t Steal This Book (Ne lopd el ezt a könyvet!) című kötet az elejétől a végéig egyetlen dolgot tartalmaz: a projekthez hozzájáruló szerzők neveinek listáját. A könyvet a március 10-én kezdődő londoni könyvvásár látogatóinak osztják ki, egy héttel azelőtt, hogy a brit kormány közzéteszi a szerzői jogi szabályok tervezett módosításainak gazdasági hatásairól szóló jelentést.

A kezdeményezést Ed Newton‑Rex zeneszerző és aktivista szervezte, aki szerint a generatív mesterséges intelligencia „ellopott munkákra épül”, amelyeket az alkotók engedélye és az őket illető jogdíjak megfizetése nélkül használtak fel a modellek betanítására. A tiltakozók szerint ez nem áldozat nélküli folyamat, mivel az AI-rendszerek közvetlenül versenyeznek azokkal az alkotókkal, akiknek a műveiből tanultak, veszélyeztetve megélhetésüket. Az Amazont már évek óta ellepték az AI-generált magánkiadású regények, de egy friss felmérés azt is kimutatta, hogy a platformon 2025 szeptembere és decembere között megjelent 844 önfejlesztő (self-help) könyv 77 százaléka AI segítségével íródott.

A vita egy szélesebb nemzetközi konfliktus része a szerzői jog és az AI-fejlesztés kapcsolatáról. A brit kormány egyik javaslata lehetővé tenné, hogy az AI-cégek automatikusan használják a szerzői joggal védett műveket, hacsak az alkotók külön nem tiltják meg ezt. A terv komoly ellenállást váltott ki a kreatív iparágban, miközben világszerte perek indultak a kérdésben – például amikor az Anthropic tavaly 1,5 milliárd dolláros egyezséget kötött szerzőkkel, akik szerint kalózmásolatokkal tanították be a Claude nevű chatbotot.

A brit kormány saját bevallása szerint olyan szerzői jogi rendszert szeretne kialakítani, amely egyszerre védi az emberi kreativitást és támogatja az innovációt; a parlamentnek március 18-ig ígérték a helyzet friss értékelését.