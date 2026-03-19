A sport és az alvás rovására pótolják be a nappal elmaradt képernyőidőt azok a diákok, akiknek tilos az iskolában telefonozni

Egy új brit tanulmány szerint az iskolai okostelefon-korlátozások nem jelentenek egyértelmű megoldást a tanulók jólétének vagy tanulmányi eredményeinek javítására. A Birminghami Egyetem kutatói 177 diákkal, szülővel és tanárral készítettek mélyinterjút hét középiskolában, és összehasonlították a szigorú, a telefon használatát a tanidő alatt tiltó intézkedéseket azokkal a megengedőbb szabályozásokkal, amelyek bizonyos időpontokban engedélyezik a telefonhasználatot.

A kutatásban vegyes hatásokat figyeltek meg: a szigorú szabályok több személyes interakciót ösztönöztek, míg a megengedőbb iskolákban azt látták, hogy a diákok jobban tudták szabályozni saját képernyőidejüket, illetve szélesebb körű digitális kapcsolatrendszert tartottak fenn.

Azonban mindkét szabályozási formánál nem várt következményeket is azonosítottak. A szigorúbb korlátozások alá eső diákok gyakran iskola után, a fizikai aktivitás vagy az alvás rovására pótolták be a nappal elmaradt telefonozást, míg a megengedőbb iskolákban előfordult, hogy a diákok engedély nélküli fotókat készítettek, zaklatták a társaikat, vagy az, hogy a közösségi médiában vagy csoportos beszélgetésekben kiélezedő konfliktusaik az iskolában töltött idejükre is rányomták a bélyegüket.

A kutatást vezető Victoria Goodyear kiemelte, hogy a digitális korban fontosabb támogatni és irányt mutatni a fiataloknak, mint általános tiltást bevezetni az eszközhasználatukra. Az iskoláknak olyan, a diákjaiknak megfelelő megközelítést kell alkalmazniuk, amely egyensúlyt teremt a személyes interakciók, a digitális hozzáférés és az érzelmi egészség között, és fel kell ismerniük, hogy a telefontiltás önmagában nem oldja meg a diákok online és offline életének valódi kihívásait.

