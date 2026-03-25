„Szavazásnapi csalást bárki dokumentálhat titkos hang- vagy képfelvétel rögzítésével”

Különösen fontosak a 2026. tavaszi országgyűlési választások Magyarországon. Bár a kormányzó Fidesz a választási rendszert 2010 óta számtalanszor úgy módosította, hogy az neki kedvezzen, és nyilvánvalóan mérhetetlenül több erőforrással rendelkezik, mint az ellenfelei, hosszú idő után először nyílt politikai verseny zajlik. A tét hatalmas, egymásnak ellentmondó közvélemény-kutatási eredmények jelennek meg folyamatosan, dübörög a számháború az online térben és az utcai rendezvényeken is.

Mindez már önmagában is felfokozott politikai hangulatot és elképesztő bizonytalanságot teremt, amiket a külföldi történések csak tovább fokoznak. Ráadásul, a rendszerváltás óta példátlan módon, a nagyhatalmak (a kormányzati propaganda szerint az EU és az ukránok is) nyíltan beavatkoznak a magyar választási küzdelembe, és ezzel teljesen világossá teszik azt is, hogy a magyar választási eredményeknek, Orbán Viktor maradásának vagy bukásának, jól látható világpolitikai következményei is lesznek.

De a 2026-os választások nemcsak politikai értelemben, hanem a választási joggyakorlat szempontjából is izgalmasak. A kampány során már számos, jogállami szempontból erősen aggályos ügy előkerült: egyes jelöltek nyilvántartásba vétele körül jogorvoslati eljárások indultak; a közvélemény-kutatások politikailag teljesen polarizált képet mutatnak, ami a választók megtévesztésének kérdését is felveti; ráadásul a kampány során több, nagy nyilvánosságot kapó ügy – például titokban készült felvételek vagy politikai célú információkiszivárogtatások – is napirendre került, amelyek a tisztességes kampány feltételeit is megkérdőjelezik. Mindezek együtt egy olyan választási helyzetet rajzolnak ki, amely egyszerre rendkívül nyitott politikailag és érzékeny jogilag.

Döbrentey Dániel, a TASZ Választási Jogi Programjának vezetője a Qubit stúdiójában Fotó: Tóth András / Qubit

A Qubit jogi podcastsorozata, a Petrocelli legújabb adásában Döbrentey Dániellel, a Társaság a Szabadságjogokért Választási Jogi Programjának vezetőjével arról beszélgettünk, hogy milyen jogsértések vannak a kampányban, és azok milyen eljárásban kezelhetők. Szó volt az állami és kormánypárti költések összekeveredéséről, a gyerekekkel kampányolásról, az ajánlásokkal való visszaélésekről és arról is, hogy milyen jogsértések történhetnek majd a szavazás napján: láncszavazás, pénzért szavazás, visszaélések bentlakásos intézményekben, a mozgóurnával kapcsolatos problémák. És természetesen kitértünk arra is, hogy a jogsértések, a kisebb-nagyobb választási csalások hogyan hathatnak majd a végeredmény megállapítására.

