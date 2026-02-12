Történelmi persorozat kezdődött a közösségimédia-cégek ellen, az Instagram vezetője egyből visszautasította a vádakat

Az Instagram vezérigazgatója, Adam Mosseri szerdán egy kaliforniai, precedensértékű perben tett tanúvallomásában elutasította azt az elképzelést, hogy a közösségimédia-használat klinikai értelemben vett függőséget okozhat. „Fontos különbséget tenni a klinikai függőség és a problémás használat között” – mondta a bíróságon, hozzátéve, hogy a pszichológia jelenleg nem ismeri el hivatalos diagnózisként a közösségimédia-függőséget.

Ez az ügy az első egy olyan persorozatban, amelyben több száz család és iskolakörzet perli az Instagramot is tulajdonló Meta mellett a TikTokot, a Snapet és a YouTube-ot, azt állítva, hogy a cégek tudatosan addiktív termékeket hoztak létre, amelyek károsítják a fiatalok mentális egészségét. A Los Angelesben zajló első, úgynevezett mintaper középpontjában egy KGM monogrammal azonosított, 20 éves nő áll, aki szerint az Instagram addiktív tervezési elemei (például a végtelen görgetés lehetősége) súlyosbították depresszióját és öngyilkossági gondolatait.

Mark Zuckerberg 33. születésnapi bulija 2017-ben (a felső sorban nyíllal megjelölve Adam Mosseri) Fotó: Facebook / Mark Zuckerberg

A felperes ügyvédje, Mark Lanier arról kérdezte Mosserit, hogy a vállalat a biztonság elé helyezte-e a profitot, illetve hogy a kozmetikai szűrők ösztönzik-e a plasztikai beavatkozásokat. Mosseri azt mondta, a fiataloknak szánt új funkciókat bevezetés előtt tesztelik, és céljuk, hogy „a lehető legbiztonságosabbak legyenek, miközben a lehető legkevesebbet cenzúráznak”. A bíróságon ismertetett belső üzenetek ugyanakkor az Instagramot „drogként” írták le; egy alkalmazott szerint a közösségimédia-cégek „gyakorlatilag dílerek”.

A tárgyaláson jelen lévő családok – köztük John DeMay, akinek 17 éves fia, Jordan 2022-ben lett öngyilkos, miután egy Instagramon indított szexuális csalás célpontjává vált – szerint a vallomás megerősítette aggályaikat. A Fairplay nevű nonprofit szervezet 2025-ös vizsgálata szerint az Instagram fiatalokat védő funkcióinak kevesebb mint ötöde működött teljes körűen, míg 64 százalékuk lényegében hatástalan volt, vagy már nem is létezett. A felperesek stratégiája nem az egyedi káros tartalmakra, hanem az állítólag tudatosan addiktív terméktervezésre fókuszál, így próbálják megkerülni a platformokat általában védő szövetségi jogszabályt. DeMay szerint a jogalkotással szemben inkább a bíróságokban bízik, és úgy véli, a több százmillió dolláros kártérítési perek jelentette pénzügyi nyomás kényszerítheti ki a változást a technológiai cégeknél.

