Vitézy Dávid: Az autók kiszorítása a belvárosból nem budapesti, hanem világtendencia

facebook twitter tumblr linkedin

Urbanisztikai sorozatunk legújabb adásában arról beszélgettünk, hogyan hat a közlekedés a városokra, és immár évszázados távon milyen előnyökkel és hátrányokkal járt az autózás elterjedése. Hogyan változtatta meg az autó a városképet, és mi a tapasztalat az olyan nagyvárosokban, mint például Los Angeles, ahol az autózás mára teljesen kiszorította a tömegközlekedést? Vajon eltűntek-e a dugók, és élhetőbb lett-e a város, ahogy az 1939-es New York-i világkiállításon bemutatott autós utópia, a Futurama ígérte?

Van-e ma alternatívája a városi tömegközlekedésnek? Megoldják-e a városok geometriai problémáit a legújabb digitális innovációk: a megosztáson alapuló, az elektromos és az önvezérlő járművek? Hogyan hat ki a távolsági közlekedés a nagyvárosok életére és működésére? Hogyan lehet jó példa az európai vasúti hálózat újjászervezéséhez a légi közlekedés forradalma és a fapadosok sikere? Milyen nagy sebességű vasútvonalakat építenek épp az olaszok és a spanyolok, milyen sikereket értek el a fejpályaudvarok megszüntetésével az osztrákok? Mi értelme van vasúti alagutakat fúrni a város alatt, és megtérülnek-e ezek a beruházások? Miért káros az elsősorban a vidéki közlekedők érdekeit elősegítő fővárosi vasúti projekteket város-vidék ellentétre degradálni?

Városi, építészeti, közlekedési témákkal foglalkozó podcastsorozatunk újabb epizódjában Vitézy Dávid közgazdásszal, városmobilitási szakértővel, a Budapesti Közlekedési Központ alapítójával, korábbi vezérigazgatójával beszélget Édes Balázs urbanista, közlekedésgazdász.

Hallgasd alább:

Néhány fontosabb hivatkozás az elhangzottakhoz:

Az epizód elérhető Spotify-on, Google Podcasts-on, Apple Podcasts-on, sőt RSS-ben és egyre több csatornán, iratkozz fel!

A korábbi adásokban Erő Zoltánt, Budapest főépítészét, Kádár Bálintot, a Kortárs Építészeti Központ elnökét, Somogyi Krisztina építészetkritikust, az Építészfórum volt főszerkesztőjét, Vincze Miklós újságírót, a városi történetek kutatóját, Osvárt Andrea színésznőt, társasházi aktivistát és Bardóczi Sándort, Budapest főtájépítészét faggattuk.

(A címlapképen a General Motors által prezentált autós utópiában, a Futuramában gyönyörködnek az 1939-es New York-i világkiállítás látogatói. Forrás: The New York Public Library.)

Hallgass bele ezekbe is: