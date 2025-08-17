„Balkáni infrastruktúrán svájci menetrend szerint próbálunk járni”
Húsz éve ömlik az uniós pénz a vasútba felemás eredményekkel. Lengyelországban nagysebességű vasúti hálózatot fejlesztenek, Csehországban sosem látott léptékű vasútépítés zajlik, közben Magyarországon a vasúti szolgáltatások színvonala és megbízhatósága kifejezetten aggasztó képet mutat, és ez a leállított vagy el sem indult fejlesztések miatt még hosszú évekig biztosan így is marad. Eközben a közlekedési forrásainkat továbbra is inkább közúti fejlesztésekre költjük, pedig a gyorsforgalmi úthálózatunk hosszában már lehagytuk Ausztriát is.
Városi, építészeti, közlekedési témákkal foglalkozó podcastsorozatunk legújabb epizódjában Spohn Márton közlekedésmérnökkel Édes Balázs urbanista, közlekedésgazdász beszélget a magyar vasútfejlesztés tágabb kontextusáról, hosszú távú tapasztalatairól és lehetséges jövőjéről.
- Mik a fő problémái a hazai vasúti hálózat fejlesztésének és működésének?
- Mi a szerepe a vasútnak a városi és elővárosi közlekedésben? Mi a helyközi közlekedésben?
- Milyen területeken van versenyelőnye a vasútnak az autózáshoz vagy épp a repüléshez képest?
- Hogyan értékelhető a rendszerváltás utáni évtizedek története a közlekedésben? Milyen hatásuk volt az uniós forrásoknak?
- Miért nem tud úrrá lenni a MÁV a mindennapi káoszon? Mennyi ebben Lázár János felelőssége?
Hallgasd alább:
