„Balkáni infrastruktúrán svájci menetrend szerint próbálunk járni”

Városi szövettan
augusztus 17.
podcast
Húsz éve ömlik az uniós pénz a vasútba felemás eredményekkel. Lengyelországban nagysebességű vasúti hálózatot fejlesztenek, Csehországban sosem látott léptékű vasútépítés zajlik, közben Magyarországon a vasúti szolgáltatások színvonala és megbízhatósága kifejezetten aggasztó képet mutat, és ez a leállított vagy el sem indult fejlesztések miatt még hosszú évekig biztosan így is marad. Eközben a közlekedési forrásainkat továbbra is inkább közúti fejlesztésekre költjük, pedig a gyorsforgalmi úthálózatunk hosszában már lehagytuk Ausztriát is.

Városi, építészeti, közlekedési témákkal foglalkozó podcastsorozatunk legújabb epizódjában Spohn Márton közlekedésmérnökkel Édes Balázs urbanista, közlekedésgazdász beszélget a magyar vasútfejlesztés tágabb kontextusáról, hosszú távú tapasztalatairól és lehetséges jövőjéről.

  • Mik a fő problémái a hazai vasúti hálózat fejlesztésének és működésének?
  • Mi a szerepe a vasútnak a városi és elővárosi közlekedésben? Mi a helyközi közlekedésben?
  • Milyen területeken van versenyelőnye a vasútnak az autózáshoz vagy épp a repüléshez képest?
  • Hogyan értékelhető a rendszerváltás utáni évtizedek története a közlekedésben? Milyen hatásuk volt az uniós forrásoknak?
  • Miért nem tud úrrá lenni a MÁV a mindennapi káoszon? Mennyi ebben Lázár János felelőssége?

Hallgasd alább:

