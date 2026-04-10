Zajlik egy másik sorsdöntő szavazás is: még lehet voksolni az idei Laposföld-díjra

A Szkeptikus Társaság által kiírt 2026. évi Laposföld-díj kiválasztási folyamata a következő szakaszába lépett, azaz a közönség jelölése alapján előállt a végleges jelöltlista. A következő Laposföld-díjasra április 14-ig lehet szavazni, adja hírül a szervezet.

Szavazni több jelöltre is lehet.

Közel félszáz javaslat érkezett jelöltekre, ezekből a Szkeptikus Társaság 11 személy vagy szervezet jelölését találta formailag és tartalmilag egyaránt megfelelőnek.

Íme a 2026-os jelöltek listája és a rövid indoklások!

A Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Wieber Orsolya asztrológusnak, marginális ezoterikus gurunak adományozók, a jelölőktől a díjat átadó Sulyok Tamás köztársasági elnökig

Egy marginális ismertségű asztrológus jelölésével és kitüntetésével sikerült az ezoterikus ostobaságot, az asztrológiát, a spirituális hablatyot és annak képviselőit példaképként állítani az ország elé, és az állami díjak – elvileg politikai kurzusok felett álló – respektjét jelentősen aláásni.

A Magyarok Világszövetsége és a Szkíta Önkormányzatok Országos Szövetsége

A tudományos konszenzussal köszönőviszonyban sem lévő, dilettáns történelmi narratívákat terjesztenek (pl. a sumer–magyar ékírás, a szkíta–magyar nyelvi azonosság) időnként iskolákban is, teljesen fals képet festve a magyarságról és népünk eredetéről.

A NER propaganda-gépezete

Alaptörvénybe foglalták (15. módosítás) hogy „az ember férfi vagy nő”, amellyel szembe mentek a tudományos konszenzussal és az Alaptörvény X. cikkével is, mely utóbbi kimondja, hogy tudományos igazságról az adott tudomány művelői hivatottak dönteni. Majd amikor az MTA kritizálta és elfogadhatatlannak tartotta ezt a tételt, akkor olyan szélsőségekig elmentek, hogy az akadémiát egyes szócsöveik „Sztálinista intézménynek" titulálták.

Gődény György (Doktor Gődény) és a Normális Élet Pártja

Hű maradt korábbi önmagához: bár a világjárvány közvetlen veszélye elmúlt, ő továbbra is a tudományos konszenzust tagadó, tudományellenes álláspontot és a dezinformációval elért rendszerszintű bizalmatlanságot választotta a politikai haszonszerzés eszközéül, s tevékenységével a társadalom legkiszolgáltatottabb rétegeit célozza meg.

A Hihetetlen Magazin és főszerkesztője, Szűcs Róbert

Világállamos, világvallásos földönkívüliző. Megélhetési konteósként vulgarizált, féltudományos állításokból kreál narratívát, és von le szenzációhajhász következtetéseket. Mindezt bizonyítékok és tudományos alátámasztás nélkül, lényegében a laposföld-hívők színvonalán.

Kertész Nikoletta Zita, közgazdász, oltásellenes aktivista

A „SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS” Facebook-csoport alapítója és a hozzá tartozó weboldal üzemeltetője. Bár egyértelműnek tűnik, hogy tévedés áldozata, és nehezen vitatható, hogy autista gyermekei miatt nehéz helyzetben van, nagy hangon hirdet valótlanságokat.

Dr. Mihalik Angelika, ügyvéd

Következetesen tudományellenes és konteós narratívákat terjeszt, rendszeresen publikál olyan tartalmakat, amelyek tudományosan megalapozatlan állításokat és konteókat népszerűsítenek. Az oltáskötelezettséget „nácizmusnak” és „egészségügyi fasiszta terrornak” minősítő kijelentései nemcsak szélsőségesek, hanem súlyosan torzítják a közegészségügyi intézkedések valóságát.

A Mi Hazánk Mozgalom és politikusai: Dúró Dóra, valamint Novák Előd

Duró és Novák a párt oltásellenes, konteós szegmensének vezetői, akik úgy ágálnak az oltások ellen, hogy a saját gyerekeik – a családjuk állítása szerint – be vannak oltva. Ezzel a legrosszabb verziót képviselik, mert úgy terjesztik politikai haszonszerzésből a modern társadalomra legkárosabb áltudományos eszméket, hogy minden bizonnyal maguk sem hisznek bennük.

Szendi Gábor író, pszichológus

Új könyvében azt állítja, hogy a rákstatisztikákat manipulálják, az orvosok hazudnak, és a valódi megoldásokat eltitkolják. Ezzel aláássa a betegek bizalmát és potenciálisan veszélyezteti őket. Az onkológusokat szándékosan ártó „halálgyárosként”, a gyógyszeripart pedig összeesküvésként ábrázolja—ez tipikus áltudományos, leegyszerűsítő retorika. Emellett klinikailag nem igazolt szereket (pl. ivermektin, fenbendazol) ajánl, anekdotákra támaszkodva és a tudományos konszenzust elutasítva.

Dr. Tamasi József, a belgyógyászat és társadalomorvostan szakorvosa, természetgyógyász, az ÚJ MOK alapító elnöke

„Alternatív" orvoslásként aposztrofált nézeteit, az oltásellenességet, az ajurvédikus gyógyítás nézeteit a megkérdőjelezhető hitelességű magyarságeredet eszmékkel és „Szent-Korona tannal" vegyíti, és mindezek fényében egy nehezen értelmezhető harmadikutas orvoslásként igyekszik tevékenységét elfogadtatni. Nemrég létrehozott egy Új Magyar Orvosi Kar nevű egyesületet, amelyet a MOK (Magyar Orvosi Kamara) alternatívájaként próbál pozicionálni.

Az Új Magyar Orvosi Kar

A MOK ellensúlyaként való elindulásuk óta sorra tettek olyan nyilatkozatokat, amelyek tudományosan megalapozatlanok és közegészségügyi kockázatot hordoznak. Márciusban például azt állították, hogy az mRNS-vakcinák spike fehérjéje behatol a placentába és a magzati sejtekbe, korábban pedig az alumínium-adjuvánsokat vádolták autizmus okozásával. Ezekre vagy nincs bizonyíték, vagy régóta cáfolt mítoszok.

A díjat 2025-ben az oltásellenes és most is a shortlist-en szereplő dr. Mihalik Angelika ügyvéd kapta, 2024-ben a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, 2023-ban Bagdy Emőke pszichológus, 2022-ben a gyógygombáiról ismert Varga Gábor, 2021-ben, a díj első évében pedig a vírusszkeptikus Gődény György, Tamasi József, Pócs Alfréd és Lenkei Gábor.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: