A NASA új költségvetés-tervezete közel felére vágja vissza a tudományos programokat

Alig, hogy visszatért küldetéséről az Orion űrhajó az Artemis-2 keretében, a NASA-nak máris azzal kell szembenéznie, hogy a Fehér Ház által a jövő évre előirányzott büdzséjük tudományos projektek sokaságát veszélyezteti.

A 2027-es pénzügyi évre szóló javaslat jelentősen átalakíthatja az űrügynökséget: az összköltségvetést 23 százalékkal csökkentené, a tudományos programokat pedig közel a felére vágná vissza, részletezi a Space.com.

A NASA Tudományos Missziós Igazgatóságának keretét 7,25 milliárd dollárról 3,9 milliárd dollárra vágnák vissza, ami 47 százalékos csökkenést jelent. A Planetary Society nevű nonprofit szervezet szerint a büdzsé-tervezet kusza, átláthatatlan és teljesen figyelmen kívül hagyja a politikai realitásokat. Hiszen ahelyett, hogy egyértelműen megnevezné a törölt programokat, a javaslat egyszerűen elhagyja ezeket, így csak a korábbi költségvetésekkel való összevetésből derülhet ki, mit vágtak meg. Emellett megszüntették a korábbi évek finanszírozási szintjeit is – ami több mint 60 éve a NASA-költségvetések alapvető eleme –, így nehéz a változások nyomon követése.

A NASA székháza előtt Washingtonban Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP

A szervezet arra is felhívja a figyelmet, hogy a 2027-es javaslat megismétel egy olyan tervet, amelyet a Kongresszus már elutasított a 2026-os pénzügyi év során. Ez egy „copy-paste költségvetésnek” tűnik, kommentál a szervezet űrkutatással foglalkozó vezetője, Casey Dreier, aki szerint az egész „slendrián és szakmaiatlan”, illetve „komoly fenyegetést jelent” a NASA tevékenységére. Például ismét megszüntet egy már tavaly törölt projektet, a Mars Sample Return küldetést, valamint a James Webb Űrteleszkóp finanszírozásánál rossz pénzügyi évet tüntet fel.

A javaslat több mint 40 projektet törölne, ez a NASA portfóliójának körülbelül egyharmada (például a New Horizons, az OSIRIS-APEX, a Juno programok), valamint olyan nemzetközi projektekben való részvételt is kihúztak, mint az Európai Űrügynökség ExoMars programja.

Ugyanakkor a költségvetés fenntartja az emberes űrrepülés támogatását, különös tekintettel az Artemis programra, amelynek célja, hogy még ebben az évtizedben ismét űrhajósokat juttasson a Hold felszínére, illetve amelynek részeként áprilisban sikeresen lezajlott az Artemis 2 – a NASA első, űrhajósokkal végrehajtott Hold-küldetése 1972 óta.

A kritikusok azonban úgy vélik, hogy ez a hangsúly a tudományos programok rovására megy, amelyek tartós állami finanszírozást igényelnek és nincs magánpiaci alternatívájuk.

