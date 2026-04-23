Sulyok Tamás is Laposföld-díjat kapott Wieber Orsolya asztrológus kitüntetéséért

Az ezotériát és áltudományt állami elismeréssel kitüntetőknek ítélte oda az idei Laposföld-díjat a Szkeptikus Társaság – közölte szerdán az egyesület.

A közleményük szerint a 2026-os Laposföld-díj kitüntetettjei a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét Wieber Orsolya asztrológusnak adományozók, a jelölőktől a díjat átadó Sulyok Tamás köztársasági elnökig.

Rákay Philip feleségét idén március 15-e alkalmából tüntette ki Sulyok, a „magyarság küldetéséről, sorsfordulatairól és szakrális jelképeiről publikált művei” miatt.

A Szkeptikus Társaság indoklása szerint az asztrológia a modern fizikai és csillagászati ismereteknek ellentmondó áltudomány, aminek magas szintű állami elismerése azt az üzenetet közvetíti, hogy az ezoterikus hitrendszerek egyenértékűek a tudomány megállapításaival. „Ez súlyosan hátráltatja a kritikai gondolkodás terjedését és rombolja a tudományba vetett bizalmat” – írták.

Bár az áltudományos nézeteket Wieber terjeszti, a Laposföld-díj nem őt, hanem a kitüntetésében szerepet játszó döntéshozókat illeti. „Az asztrológia állami elismerése rendszerszintű hiba, amelyben a szakmai kontroll hiánya a felterjesztőktől egészen a köztársasági elnöki aláírásig és az ünnepélyes átadásig tetten érhető” – írták.

Az idén hatodik alkalommal megítélt díj döntőjébe az internetes szavazáson a Wieber Orsolyát kitüntetők mellett négy másik jelölt jutott be, köztük a NER propaganda-gépezete, a Mi Hazánk Mozgalom oltásellenes nézeteket terjesztő vezetői, Kertész Nikoletta Zita oltásellenes aktivista, valamint Mihalik Angelika, oltásellenes csoportokat képviselő és összeesküvés-elméleteket terjesztő ügyvéd.