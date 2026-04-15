Sulyok Tamás, a NER propagandagépezete és a Mi Hazánk is esélyes a Laposföld-díjra

Lezárult a szavazás a Laposföld-díj idei jelöltjeire, de az eredményhirdetésre április 22-ig még várni kell. A jelöltekre több mint 3100 szavazatot adtak le, kevesebbet, mint tavaly, de valószínűleg az országgyűlési választások miatt az idei mezőnyben szokatlanul sok politikai szereplő található. Első körben 40 jelöltet szavaztak meg, ezek közül mindössze 11 esetben találta úgy a díjat alapító és átadó Szkeptikus Társaság, hogy minden kritériumnak megfelelnek. A döntőbe végül öt jelölt jutott be.

Sulyok Tamás és a NER-gépezet

Az első jelölt Sulyok Tamás köztársasági elnök, valamint azok, akik Wieber Orsolya asztrológust terjesztették fel a Magyar Érdemrend lovagkeresztjére. A társaság indoklása szerint Wieber „egy marginális ismertségű, nem mellesleg NER-feleség asztrológus” (Rákay Philip felesége). A díjat az asztrológus „a magyarság küldetéséről, sorsfordulairól és szakrális jelképeiről publikált művei” miatt kapta meg, a Szkeptikus Társaság szerint viszont a lovagkereszt odaítélése jelentősen aláásta az állami kitüntetések megbecsültségét, ráadásul ezzel „sikerült az ezoterikus ostobaságot, az asztrológiát, a spirituális hablatyot” látszólag azonos szintre emelni a valódi tudományt művelő kutatók teljesítményével.

A NER propaganda-gépezete is kapott jelölést, az indoklás szerint azért, mert alaptörvénybe foglalták, hogy „az ember férfi vagy nő”, ezzel pedig fittyet hánytak a tudományos konszenzusra és az Alaptörvény X. cikkével is, ami szerint a tudományos igazságról az adott tudomány művelői hivatottak dönteni. Amikor az MTA állásfoglalásában kritizálta és elfogadhatatlannak minősítette a módosítást, össztűz zúdult az Akadémiára, amelyet Schmitt Mária sztálinista intézménynek nevezett – Freund Tamás elnök legnagyobb döbbenetére.

A Mi Hazánk és az oltásellenes brigád

A Mi Hazánk Mozgalom, a párton belül pedig Dúró Dóra és Novák Előd is kapott jelölést: az indoklás szerint a két politikus „az oltásellenes szegmens leghangosabb szószólója”, akik úgy ágálnak az oltások ellen, hogy a gyermekeik (legalábbis Novák Hunor gyermekorvos, Novák Előd testvére szerint) be vannak oltva.

Jelölték még Kertész Nikoletta Zita közgazdászt, oltásellenes aktivistát is, aki szerint a védőoltások egyértelműen autizmust okoznak, ezeket a nézeteit pedig az általa alapított és üzemeltetett „SOHA TÖBBÉ AUTIZMUS” nevű Facebook-csoportban terjeszti is. Egy másik jelölttel, Mihalik Angelika ügyvéddel közösen perek tucatjait indították az orvosok és az állam ellen, körútjaikon pedig megpróbálják minél szélesebb körben hirdetni az elképzeléseiket.

Mihalik szintén az oltásellenes propaganda miatt került be a döntősök közé, az ügyvéd az oltáskötelezettséget a Szkeptikus Társaság közleménye szerint rendszeresen „nácizmusnak” és „egészségügyi fasiszta terrornak” nevezi, oltásellenes csoportok jogi képviselőjeként pedig jogi eszközökkel lép fel közegészségügyi feladataikat ellátó gyermekorvosok és védőnők ellen. Ő az egyetlen jelölt, aki a díj történében először duplázhat: tavaly a Szkeptikus Társaság neki ítélte oda az „elismerést”.

A Laposföld-díjat 2021 óta ítélik oda azoknak a szereplőknek, akiknek az áltudományos vagy tudománytalan tevékenysége jelentős társadalmi károkat okozhat, és alkalmas arra, hogy aláássa a tudományba és a tényekbe vetett bizalmat. Az oklevél ceremoniális átadására 2026. április 22-én szerdán, a Föld napján kerül sor 15:00 órai kezdettel az ELTE BTK Múzeum körút 4/A épületének -150-es (alagsori) termében.