Nézd meg a Mars két eltérő arcát a NASA marsjáróinak panorámaképein

A Mars két egészen különböző arcát mutatják be az amerikai űrügynökség marsjárói által az elmúlt hónapokban készített 360 fokos panorámaképek, amiket hétfőn tett közzé a NASA.

Az egymástól nagyjából az USA keleti és nyugati partjának távolságára, 3775 kilométerre található marsjárók több milliárd éve létrejött környezeteket vizsgálnak. De miközben a 14 éve Marson dolgozó Curiosity éppen küldetésének legfiatalabb terepét érte el a Mount Sharpon, addig az 5 éve landolt Perseverance a Naprendszerben valaha vizsgált egyik legősibb régióban barangol.

A Gale-krátert felderítő Curiosity 1,5 milliárd pixeles panorámáját 1031 képből állították össze, amit a szonda 2025 novembere és decembere között készített. A marsjáró körül a keringőegységek felvételein pókhálókra emlékeztető kőzetgerincek terülnek el, amiket egykor talajvíz hozott létre.

A Curiosity marsjáró 2025 végén készített 360-fokos panorámaképe Fotó: NASA/JPL

A jelenleg a Jezero-krátertől nyugatra található Nili Planum síkságon vizsgálódó Perseverance panorámája 2025 decembere és 2026 januárja között készített 980 felvételből áll. A képen a Jezero-kráter pereme, valamint a környező ősi kőzetek láthatók.

A Perseverance marsjáró 2026 elején készített 360-fokos panorámaképe Fotó: NASA/JPL

A Perseverance 2024-ben egy, a Jezero-kráterbe torkolló folyóvölgyben a Cheyava Fallsnak elnevezett különleges kőzetre bukkant, ami kutatók szerint potenciálisan ősi életnyomokat hordoz. A marsjáró a kőzetből, ahogy több tucat másikból mintát gyűjtött, amit jövőbeli űrszondák juttathatnak vissza földi laboratóriumokba, leghamarabb a 2030-as években.