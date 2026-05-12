Jelentősen javul a középtávú időjárás-előrejelzés néhány új fejlesztésnek köszönhetően

Az Európai Középtávú Időjárás Előrejelző Központ (ECMWF) lényeges technológiai frissítéseket jelentett be a kulcsfontosságú előrejelző rendszereinél, az IFS-nél (Integrated Forecast System) és az AIFS-nél (Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System).

Az ECMWF független kormányközi szervezet, amely 34 tagállam támogatásával működik. Egyrészt tudományos kutatóintézet, másrészt pedig egy 24 órás operatív szolgálat, amely időjárás előrejelzéseket állít elő a tagállamai számára.

A szervezet most bejelentette, hogy jelentős frissítés válik elérhetővé az általuk használt globális időjárási rendszerben, valamint annak AI-alapú megfelelőjében is. A változások között szerepel a légkör és az óceán kölcsönhatásainak egységesebb és integráltabb kezelése adatasszimiláció révén, valamint javítások a hirtelen kialakuló, intenzív, lokális csapadék pontosabb előrejelzésében. Az AI-alapú rendszerben többek között bevezetik az első adatvezérelt hullám- és hóborítás-előrejelzéseit is.

Az IFS egyik legjelentősebb változása a konvektív csapadék jobb reprezentációja. Ez a jelenség okozza a heves esőzéseket és erős zivatarokat, ugyanakkor nehezen előrejelezhető, mert kisebb területeken alakul ki. Az átdolgozott rendszer valósághűbben modellezi a csapadék mozgását az óceánról a szárazföld felé.

Az IFS felhasználói kapnak egy új tengeri jég-modellt is, pontosabban modellezi, hogy a tengeri jég miként befolyásolja a hullámok erejét, illetve hogyan lépnek kölcsönhatásba a hullámok és az óceáni áramlatok – különösen viharos tengeri körülmények között. Javulnak a trópusi felsőlégköri hőmérséklet- és szél-előrejelzések, valamint a hőmérséklet- és páratartalom-előrejelzések is.

