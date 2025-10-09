A Qubit+ tartalmai Jane Goodall Kései oltás Mitikus béketerv Átalakuló BGE Fényvédelem, helyesen Roller Innovatív fényművészet

Spanyolországban valós idejű komplex szimulációkkal védekeznek az egyre pusztítóbb városi villámárvizek ellen

Vajna Tamás
október 9.
TECH
A globális felmelegedéssel radikálisan megváltozott vízkörforgás nem csupán Magyarországon okoz jelentős problémát a csatornázási műveknek. A burkolt utak, járdák, kikövezett, lebetonozott közterületek és az urbanizáció miatt arányosan szerte a világon egyre kevesebb zöld felület miatt az épített környezet egyre védtelenebb az egyenetlen csapadékeloszlás miatt elöntéseket, villámárvizeket okozó felhőszakadásokkal szemben. Az extrém időjárási eseményekkel lezúduló, jobb esetben a vízelvezetőkön keresztül a felszín alá kerülő jelentős mennyiségű csapadék komoly károkat képes okozni a szennyvízhálózatokban. Európa számos országában a magyarországi infrastruktúrához hasonlóan együtt kell kezelni a csapadék és a szennyvíz elvezetését, és bár a közműszolgáltatók és az önkormányzatok folyamatosan dolgoznak a problémák enyhítésén, a teljes infrastruktúra cseréje és felkészítése egyelőre nem reális lehetőség, ráadásul igencsak lassú folyamat.

Spanyolország egyike a leginkább érintett európai területeknek. Egy évvel ezelőtt Valencia régiójában, a keleti tartományokban több százan haltak meg a településekre lecsapó özönvízszerű esőzések okozta városi villámárvizekben.

Autók maradványai az esőzés és az áradás után Alfafarban 2024. október 31-én
Fotó: JOSE JORDAN/AFP

A részben a naprakész meteorológia adatokon alapuló riasztórendszer hiányára vissza vezetett – Valenciában tavaly november százezres tömegdemonstrációt kirobbantó – katasztrófák megelőzésére több spanyol város kezdett komplex védelmi rendszert kiépíteni a villámárvizek ellen – mondta a Qubitnek Gampel Tamás, az amerikai Xylem Water Solutions víztechnológiai multi magyarországi leányvállalatának vezetője.

Valós idő

A spanyol startupcégekkel közösen fejlesztett rendszer lényege, hogy valós idejű szimulációkkal növeli a vízelvezető infrastruktúra hatékonyságát, nagyobb esélyt adva arra, hogy még az özönvízszerű esőzések se vezessenek végzetes tragédiákhoz. Az egyedülálló osztrák árvízvédelemben rendszeresített megoldáshoz hasonlóan az észak-spanyolországi Ebro folyó vízgyűjtőjén Xylem Vue néven már működő, lakossági figyelmeztetések küldésére is alkalmas digitális platform az időjárási előrejelzésekkel, aktuális vízállásadatokkal és területi modellekkel dolgozik. Gampel szerint a rendszer a gépi tanulás segítségével egyre pontosabban képes előre jelezni a kritikus helyzeteket, miközben a kezelők valós időben látják, hol kell beavatkozni.

Az Ebro vízgyűjtője
Fotó: Wikipédia

Az óránként lehulló csapadék egy négyzetméterre jutó mennyiségével kalkuláló esőszimuláció mellett az épített környezet csatornarendszereinek elvezetési kapacitása, a különböző vízállások esetén a sérülékenység mértéke is szerepel a paraméterek között. Az épületek, hidak, különféle lefolyási tulajdonságú épített vagy természetes felületek háromdimenziós modelljei is részei a szimulációs környezetnek.

Az Alicante tartományban található tengerparti Calpe a másik már működő spanyolországi példa, ahol a természeti adottságok, a város meredek fekvés miatt pillanatok alatt folyóvá duzzadó utcák miatt különösen nehéz kezelni a hirtelen lezúduló csapadékot. Gampel elmondta, hogy itt a városi szennyvízhálózatot digitálisan modellezték, így már nemcsak utólag tudnak reagálni egy esőzés következményeire, hanem képesek szimulálni, hogyan fog viselkedni a rendszer egy-egy csapadékhullás során: „Calpe már a fejlesztés utáni első évben 26 alkalommal tudott időben figyelmeztetést kiadni, ami jelentősen csökkentette az okozott károk súlyosságát”.

Calpe látképe
Fotó: Wikipédia

Bár arra nincs publikus adat vagy kalkuláció, hogy mekkora mennyiségű csapadékkal képes megküzdeni a védelmi rendszer, Gampel szerint a projektnek köszönhetően a helyi vízügyi szervezet a korábbiakhoz képest sokkal effektívebben képes reagálni a villám-, illetve hagyományos árvizekre, órákkal vagy akár napokkal a bekövetkezésük előtt előre jelezni az eseményeket. „Az alkalmazás pontosan előrejelzi a vízhozamokat és a vízszinteket, és előzetes információkat nyújt a potenciálisan érintett infrastruktúrákról és létesítményekről, például hidakról, utakról, iskolákról és kereskedelmi épületekről. Ez lehetővé teszi a katasztrófavédelmi protokollok korábbi aktiválását, amelyek figyelembe veszik a potenciálisan érintett infrastruktúrákat, lakosság és költség szerint szűrve”.

A spanyol villámárvízvédelmi rendszer használat közben
Fotó: Xylem

A védelem ára

Az időjárási és vízállási adatok valós idejű gyűjtésén és elemzésén alapuló spanyol rendszer képes arra is, hogy előre jelezze, a csatornahálózat mely részén válnak túlterheltté a vízelvezető rendszerek, így időben lehetővé teszik a beavatkozást. A technológia konkrét intézkedések is indíthat, mondja Gampel, automatikusan lezárja a zsilipeket, aktiválja a szivattyúkat, amellett, hogy riasztást küldenek az érintett területre.

Gampel szerint a bekerülési költség erősen feladatfüggő, hiszen figyelembe kell venni a meglévő mérőrendszert és a további mérőállomás létesítési igényeket: „ott van továbbá a számítástechnikai hardver és szoftver beszerzése; legvégül a rendszert használó szervezet (mérnökök, informatikusok) betanítása is. Ezek mind különböző szinteken vannak. De ha egy háztömböt megmentünk az összeomlástól, már anyagilag megérte a beruházás”.

