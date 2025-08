Még legalább egy évig nem állítja le a Pentagon a hurrikán-előrejelzést segítő, műholdas programját

Épp mielőtt megszüntette volna, egy meglepő hátraarccal a Pentagon úgy nyilatkozott, mégis fenntartja régóta futó programját, amely igen fontos hurrikán-adatokat oszt meg a meteorológiai előrejelzéssel foglalkozó szövetségi hatóságokkal – írja a Gizmodo, amely szerint ez a Pentagonnak egy „ritka normális pillanata" volt.

A lépés a meteorológusok és közszolgálati tisztviselők felháborodását követte, akiket döbbenten ért a hurrikánszezon kezdetén tervezett törlés. Eredetileg júliustól állt volna le a program, a tiltakozások hatására ezt tolták el először egy hónappal, most pedig, úgy tűnik, egy évvel. A műholdprogram által szolgáltatott adatok elengedhetetlenek a viharok, a tűzesetek és a sarki jég nyomon követéséhez.

A Haditengerészet Numerikus Meteorológiai és Oceanográfiai Központja (Fleet Numerical Meteorology and Oceanography Center, FNMOC) júniusban jelentette be, hogy július 31-én leállítja védelmi meteorológiai műholdas programját (Defense Meteorological Satellite Program, DMSP).



A DMSP műholdjai a Védelmi Minisztérium tulajdonában vannak, és a ‘60-as évek óta szolgáltatnak viharadatokat a Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatalnak (NOAA). A Haditengerészet most bejelentette, hogy a programot még egy évig fenntartja.

Bár a NOAA azt állítja, hogy a DMSP megszüntetése nem befolyásolná a hurrikán-előrejelzés minőségét, a tudósok, akik most fellélegeztek, a Guardiannek korábban azt mondták, hogy ez komoly érvágás lenne. „Mielőtt ilyen típusú műholdak léteztek volna, gyakran előfordult, hogy reggel felébredtél, és meglepetésként ért, hogy milyen is volt a hurrikán” – mondta akkor a lapnak Allison Wing, a Florida Állami Egyetem hurrikánkutatója, akinek a munkája szempontjából alapvető, hogy hozzáférjen a program által szolgáltatott adatokhoz. „Tekintettel a hurrikánok intenzitásának növekedésére és egyre gyakoribbá válására, nem ez a megfelelő időpont arra, hogy lemondjunk az információkról.”

A DMSP időjárási műholdakat katonai műveletek támogatására tervezték, de a meteorológusok több mint ötven éve használják adataikat időjárás-előrejelzésre és viharok nyomon követésére. A műholdak egy Special Sensor Microwave Image Sounder (SSMIS) nevű műszerrel vannak felszerelve, amely mikrohullámú képeket készít a hurrikánokról – lényegében 3D-s röntgenfelvételeket. Ez lehetővé teszi az előrejelzők számára, hogy láthassák a viharok belső szerkezetét, és nyomon követhessék mozgásukat.

