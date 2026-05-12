Nem kell az eBay-nek az 55 milliárd dollár, amennyiért a GameStop felvásárolná

Az eBay igazgatótanácsa elutasította a GameStop amerikai videojáték-kereskedelmi cég váratlan, 55,5 milliárd dolláros felvásárlási ajánlatát, mert szerintük „sem nem hiteles, sem vonzó” – írja a Guardian.

A hónap elején a GameStop kéretlen ajánlatot tett az eBayre, méghozzá úgy, hogy az amerikai játékkereskedő jóval kevesebbet ért, mint a célpontja. A GameStop a 2021-es mémrészvény-őrület idején vált világszerte ismertté: a covid-időszakban a mémrészvények által fűtött befektetési láz során, főként Z-generációs és millenniál befektetők vásárolták tömegesen az olyan részvényeket, mint az övék, ez pedig több hedge fundot is a csőd szélére sodort.

A GameStop piaci értéke most, az ajánlat előtt körülbelül 12 milliárd dollár volt, míg az eBay értéke 46 milliárd körül mozgott. A GameStop részvényei több mint 12 százalékot estek az ajánlat bejelentése óta, főként azután, hogy a vállalat vezérigazgatója, Ryan Cohen egy CNBC-interjúban nem tudta pontosan megmagyarázni, a cég miként lenne képes finanszírozni az üzletet. Az eBay elnöke, Paul Pressler kedden azt közölte, megvizsgálták az ajánlatot és „az elutasítás mellett döntöttek”. A szöveg szerint az eBay figyelembe vette a GameStop finanszírozási javaslatával kapcsolatos bizonytalanságokat, a hitelfelvételi terveket, valamint az egyesített vállalat működési kockázatait is.

Cohen még korábban kijelentette, hogy a GameStop kész ellenséges felvásárlási ajánlatot indítani, és közvetlenül az eBay részvényeseihez fordulni, ha az igazgatótanács nem fogadja kedvezően a javaslatot.

A GameStop-nak 5 százalékos részesedése van az eBayben, és részvényenként 125 dolláros ajánlatot tett a felvásárlásra. Cohen azt állította, hogy az eBay sokkal többet érhetne az ő vezetése alatt, azonnali költségcsökkentési programot ígért, és az online piacteret az Amazon „valódi versenytársává” tenné.

Az 1995-ben alapított eBay jelenleg éppen a brit használtruha-viszonteladó alkalmazás, a Depop-ot venné meg az Etsy-től, 1,2 milliárd dolláros készpénzes ügylet keretében, hogy a fiatalabb, divatkedvelő fogyasztókat célozza.

