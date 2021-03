Több ezer gorillát fogadtak örökbe a GameStop-részvényeken kaszáló redditesek

Támogasd a munkánkat! Nincsen jövőnk tudomány nélkül, nincsen Qubit nélkületek.

A Reddit WallStreetBets nevű fóruma az év elején villámgyorsan lezajlott, a GameStop nevű videojáték-áruház nevével ismertté vált tőzsdebotránnyal vetette észre magát a külvilág felé, de a látványos akciókkal, úgy tűnik, nem végeztek.

Miután a csoport tagjai gyakran emberszabásúaknak (apes) nevezik magukat és egymást, valamint az „Emberszabásúak Együtt Erősek” (Apes Together Strong) kifejezés egyfajta csatakiáltássá vált a tagok körében, most ezerszámra fogadják örökbe a gorillákat. Az állatok persze nem otthoni gondozásba kerülnek a hobbibefektetőkhöz, a WWF és a gorillamentéssel foglalkozó Dian Fossey Alapítvány az adományokért cserébe csupán egy, az örökbefogadásról szóló tanúsítvány jár.

A WallStreetBets tagjai egy hét alatt több mint 3500 gorillát fogadtak örökbe, vagyis több mint 350 ezer dollár értékben támogatták az állatok védelmével foglalkozó szervezeteket, és sokan magát a GameStopot (vagy tőzsdei nevén a GME-t) jelölték meg örökbefogadóként.

Forrás: Reddit

A Dian Fossey Alapítványt a BBC cikke szerint meglepte a redditesek adományözöne, és arról biztosítottak mindenkit, hogy a megszokottnál több mint 150-szeres bevételt a terepen végzett programjaikra fordítják, amelyek során a természetes közegükben kutatják fel, monitorozzák és tanulmányozzák a gorillákat. Az alapítvány hálája jeléül feltüntette a weblapján az Apes Together Strong jelmondatot.

Bár messze a gorillák a legnépszerűbbek a reddites örökbefogadóknál, más állatok is profitáltak a hirtelen pénzhez jutott kisbefektetők jótékonykodásából: többek között elefánt-, teknős-, orangután-, jegesmedve-, hiúz- és farkasvédő szervezeteknek is csorgott néhány ezer dollár, de a tőzsdei nyelvezet kedvelői gondoskodtak arról, hogy a bikák és a medvék is jól járjanak.

„Ilyesmik történnek, amikor olyanok jutnak egy kis pénzhez, akik nincsenek hozzászokva” – írta egy csoporttag. A Guardian azért kiemeli, hogy bár a járvány által is sújtott természetvédelmi szervezeteknek nagyon jól jön ez a pluszpénz, akár visszafelé is elsülhet a dolog. Az alapítványok ugyanis általában kisebb, de rendszeres adományokból élnek, ezért ha a mém kifulladásával hirtelen visszaesik az adományok mértéke, az visszavetheti az állatvédő szervezetek kiterjesztett működését is.

Kapcsolódó cikkek a Qubiten: