Jókora darabot szakíthat le Afrikából a most még csak formálódó tektonikus törésvonal
Zambiai hőforrásokból vett gázminták elemzése alapján oxfordi kutatók azt állítják, hogy a Tanzániától Namíbiáig, illetve az Atlanti-óceánig húzódó kontinentális hasadékzóna vonalában egy új tektonikus törésvonal kezd kialakulni – írja a New Scientist.
A hélium- és szénizotóp-arányok azt mutatják, hogy a hőforrásokban felszínre törő gázok Föld köpenyéből származnak, ami a geológus-csoport szerint a tektonikus lemezek repedésének és egy új kontinenshatár kialakulásának kezdeti fázisát potenciális lehetséges kezdetének jele.
A Frontiers in Earth Science folyóiratban megjelent tanulmány szerzőgárdája szerint az alacsony gravitációs anomáliák, a magas felszín alatti hőmérséklet és az alacsony szeizmicitás ellenére az általuk feltételezett a hasadékzóna a kontinentális lemezek közötti új határ kialakulásának korai szakaszában lehet.
Az öt közép-zambiai hőforrásból és három geotermikus kútból gyűjtött minták összetétele a régió alatt 190 kilométeres mélységben húzódó tektonikus lemezek repedéséről árulkodnak, állítja a kutatócsoport. Véleményük szerint a vulkáni és/vagy szeizmikus aktivitás hiányának ellenére, számos más jel utal arra, hogy a táj tektonikusan aktív.
A hőforrások geokémiai elemzése egyértelműen a törésvonal kialakulásának első stádiumára utal, ezért a kutatók jelentős esélyt adnak annak, hogy a Kafue-hasadék a geológiai időskálán a nem is olyan távoli jövőnek számító százmillió éven belül a manapság pusztító földrengéseiről elhíresült kelet-anatóliai törésrendszerhez hasonló kontinentális lemezhatárrá alakul.