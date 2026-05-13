Jókora darabot szakíthat le Afrikából a most még csak formálódó tektonikus törésvonal

Zambiai hőforrásokból vett gázminták elemzése alapján oxfordi kutatók azt állítják, hogy a Tanzániától Namíbiáig, illetve az Atlanti-óceánig húzódó kontinentális hasadékzóna vonalában egy új tektonikus törésvonal kezd kialakulni – írja a New Scientist.

A hélium- és szénizotóp-arányok azt mutatják, hogy a hőforrásokban felszínre törő gázok Föld köpenyéből származnak, ami a geológus-csoport szerint a tektonikus lemezek repedésének és egy új kontinenshatár kialakulásának kezdeti fázisát potenciális lehetséges kezdetének jele.

A Frontiers in Earth Science folyóiratban megjelent tanulmány szerzőgárdája szerint az alacsony gravitációs anomáliák, a magas felszín alatti hőmérséklet és az alacsony szeizmicitás ellenére az általuk feltételezett a hasadékzóna a kontinentális lemezek közötti új határ kialakulásának korai szakaszában lehet.

A zambiai Kafue-hasadék (balra) és az új törésvonal születéséről árulkodó mintavételi helyek a Frontiers in Earth Science folyóiratban 2026. május 12-én megjelent tanulmányból Fotó: Daly et aI

Az öt közép-zambiai hőforrásból és három geotermikus kútból gyűjtött minták összetétele a régió alatt 190 kilométeres mélységben húzódó tektonikus lemezek repedéséről árulkodnak, állítja a kutatócsoport. Véleményük szerint a vulkáni és/vagy szeizmikus aktivitás hiányának ellenére, számos más jel utal arra, hogy a táj tektonikusan aktív.

A formálódó törésvonal potenciális nyomvonala a zambiai Kaufe-hasadékról készült ortofotón Fotó: Michael Daly

A hőforrások geokémiai elemzése egyértelműen a törésvonal kialakulásának első stádiumára utal, ezért a kutatók jelentős esélyt adnak annak, hogy a Kafue-hasadék a geológiai időskálán a nem is olyan távoli jövőnek számító százmillió éven belül a manapság pusztító földrengéseiről elhíresült kelet-anatóliai törésrendszerhez hasonló kontinentális lemezhatárrá alakul.