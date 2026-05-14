Csillagászati összegbe kerülne Donald Trump nagy álma, az Aranykupola

1,2 billió dollárba (367 000 milliárd forint) kerülhet Donald Trump amerikai elnök Aranykupola (Golden Dome) rakétavédelmi rendszere, ami az Egyesült Államokat védené meg ellenséges rakétatámadásoktól – írta meg szerdán a Kongresszusi Költségvetési Hivatal becsléseire hivatkozva a The War Zone katonai blog.

A rendszer költségének több mint 60 százalékát (743 milliárd dollár) 7800 űrbeli rakétaelfogó műhold felbocsátása, pótlása és üzemeltetése tenné ki. Ráadásul a kongresszusi költségvetési hivatal (CBO) szerint még ezzel a nagy méretű, a jelenleg Föld körül keringő Starlink kommunikációs műholdakhoz mérhető konstellációval is csak 10 USA ellen indított interkontinentális ballisztikus rakétát (ICBM) tudna egyszerre megsemmisíteni a rendszer.

Trump, a legalábbis nevében az izraeli vaskupola által inspirált rendszer tavalyi bejelentésekor azt állította, hogy az Aranykupola 175 milliárd dollárba kerül majd és három év alatt elkészülhet. Ezt szakértők már akkor irreálisnak tartották, és ez az összeg szinte biztosan csak a program elindítására, a már egyébként is kiépítés alatt lévő, hiperszonikus és ballisztikus rakétákat követő műholdrendszer felbocsátására és földi rakétavédelmi rendszerek telepítésére lenne elég.

Az USA védelmét jelenleg a földi telepítésű rakétavédelmi rendszer (GMD) látja el. Ez 44, alaszkai és kaliforniai silókban állomásozó elfogórakétával potenciálisan képes megóvni az országot egy limitált nukleáris csapástól, de nem alkalmas egy orosz vagy kínai nukleáris támadás kivédésére. És ha a CBO által felvázolt Aranykupola koncepció valósulna meg, az sem jelente ehhez képest számottevő előrelépést.