A sokízületi gyulladás okaként azonosították a depressziót magyar kutatók

Ismert, hogy a Magyarországon több tízezer ember mindennapjait megkeserítő sokízületi gyulladás, avagy reumatoid artritisz (rheumatoid arthritis) egy olyan krónikus autoimmun betegség, amelyben az immunrendszer az ízületeket támadja meg, fájdalmat, duzzanatot és merevséget okozva. Bár a páciensek többsége jól reagál a kezelésekre, 6-28 százalékuk az úgynevezett „nehezen kezelhető” csoportba tartozik, mert a kezelés ellenére nem érik el a tartós tünetmentességet.

A Semmelweis Egyetem Reumatológiai és Immunológiai Klinikájának kutatói a Nature Reviews Rheumatology folyóiratban májusban megjelent tanulmányukban a korábban már bizonyított okok mellett az alvászavart, a depressziót, az elhízást és a dohányzást is azonosították – olvasható az egyetem keddi sajtóközleményében.

A The Lancet Rheumatology folyóiratban is megjelent kutatási beszámolójuk szerint a kutatók nemcsak felismerték ezeket, de egy új modellt is kidolgoztak, amivel eredményesebben lehet kezelni az ilyen, nehezen kezelhető betegeket. A „célhoz igazított” terápiás eljárás szerint a páciensek állapotát már rendszeresen, mérhető adatok alapján követik, és ha a kezelés nem csökkenti megfelelően a gyulladást, változtatnak a terápián, például emelik a gyógyszeradagot vagy más készítményre váltanak. A kutatók szerint viszont ez a megközelítés nemcsak terápiaként, hanem egyfajta „jelzőrendszerként” is működhet: megmutathatja, hogy mikor nem, vagy mikor nem csak a gyulladás okozhatja a panaszokat.

A „nehezen kezelhető” fogalmat és a kezelési stratégiát bemutató tanulmányok idézettsége a megjelenés óta meghaladta az ezret, ráadásul „a definíciót már nemcsak a sokízületi gyulladással, de más betegségekkel kapcsolatban is világszerte használják” – állítja a sajtóközlemény.

