A Teherán elleni első légitámadás gigantikus kén-dioxid-felhővel borította be Közép-Ázsiát

Megírtuk, hogy miután az izraeli hadsereg március 7-én éjszaka és a másnapra virradó hajnal légicsapásokat mért több teheráni olajtárolóra, és miután sűrű fekete füst és hatalmas lángoszlopok borították be Irán északi részét, Teheránra szem- és bőrirritációt okozó apokaliptikus fekete eső hullott.

Az Advances in Atmospheric Sciences folyóiratban most megjelent tanulmány szerint a légitámadások nyomán egy 300 ezer négyzetkilométer területű kén-dioxid-csóva került a légkörbe, amely Türkmenisztán, Üzbegisztán, Kirgizisztán, Kazahsztán után Kínát is elérte – írja a New Scientist. A kínai Vuhani Egyetem kutatócsoportjának műholdas megfigyelési adatokon alapuló becslése szerint a Teheránt sújtó első légicsapások nyomán 29 800 tonna kén-dioxid került a légkörbe, egyharmaddal több, mint a 2010-ben az egész európiai légi közlekedés megbénító izlandi Eyjafjallajökull vulkán kitörését követően.

Láng- és füstoszlopok Teheránban az olajraktárak felrobbantása után március 7-én késő este Fotó: SASAN/Middle East Images via AFP

A kínai kutatócsoport szerint a szennyező anyagok valószínűleg vízforrásokra és mezőgazdasági területekre hullottak, potenciálisan szennyezve az ivóvizet és az élelmiszereket is. Az új generációs Fengyun 3 műhold-konstelláció által mért kén-dioxid-koncentráció ugyanis meghaladta az egészségkárosító szintet. A légszennyezés ilyen mértéke kiváltképp a gyerekek és idősek körében negatív hatással van a tüdőfunkciókra, irritálhatja a szemet miközben széles körben súlyosbíthatja a hörghurutot és az asztmás tüneteket.

A Teherán elleni első támadás során nagyjából hússzor annyi kén-dioxid került a levegőbe, mint amennyit az északi féltekén működő széntüzelésű erőművek egy év alatt kibocsátanak. A kén-dioxid mellett nehézfémek, nitrogén-oxidok és policiklusos aromás szénhidrogének is szennyezhették a légkört, amelyek mindegyikét karcinogén anyaként tartanak számon.

