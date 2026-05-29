A britek szerint csak azokat kellene prosztatarák-szűrésre küldeni, akiknél magas a kockázat

Brit tudományos tanácsadók szerint csak néhány ezer olyan férfit kellene prosztatarák-szűrésre küldeni, akik veszélyes genetikai variánssal rendelkeznek és családjukban előfordult már daganatos megbetegedés. A többieknél fölösleges a szűrés és a kezelés, még akkor is, ha bizonyos prosztatarák típusokat találnak náluk, ugyanis egyes ráktípusok nagyon lassan fejlődnek – részletezi cikkében a BBC.

A prosztatarák a férfiaknál a leggyakoribb daganatos megbetegedés, és évente 12 ezer ember halálát okozza az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság Nemzeti Szűrőbizottsága szerint az egészséges férfiak prosztatarák-szűrése életeket menthet, ugyanakkor olyan kezelésekhez is vezethet, amelyek károsodást okozhatnak.

A szűrés egy PSA-nak (prosztata-specifikus antigén) nevezett vérvizsgálatból áll, amelyet az eredményektől függően a prosztata MRI-vizsgálata követhet. A briteknél zajlott átfogó felülvizsgálat szerint minden ezer, ötvenes éveiben járó szűrt férfi esetében két életet lehetne megmenteni prosztatarák miatt a következő tizenöt év során. Ugyanakkor húsz férfinál olyan rákot diagnosztizálnának, amely soha nem igényelne kezelést.

Egyes prosztatarákok ugyanis annyira lassan növekednek, hogy akár 120–150 évig kellene élni ahhoz, hogy valódi veszélyt jelentsenek. Az érintetteknek azonban életük végéig együtt kellene élniük a rákdiagnózis pszichológiai terhével. Ebből a 20 férfiból 12 olyan kezelést kapna, amelyre valójában nincs szüksége, de amely károsítja a prosztatát – ez pedig hatással lehet a szexuális életükre, illetve inkontinenciát okozhat.

