A CNN beperelte a Perplexityt, amiért felhasználja a hírcsatorna tartalmait

A CNN pert indított a Perplexity AI ellen, azt állítva, hogy a vállalat megsértette a szerzői jogot azzal, hogy AI segítségével újrafogalmazta a CNN riportjait, beszámolóit, ami aláássa a hírcsatorna üzleti modelljét – számol be a SiliconAngle.

A hírcsatorna nem az első kiadó, illetve tartalomgyártó amely szerzői jogsértés miatt AI-vállalatot perel, és a Perplexity ellen sem az első jogi eljárás indul: a New York Times már 2024-ben pert indított a cég ellen, hasonló pereket nyújtva be a Microsoft és az OpenAI ellen is.

„A több tízmilliárd dollárra értékelt Perplexity nem lophat olyan szervezetektől, amelyek az eredeti tartalmat létrehozzák” – mondta a CNN szóvivője. „A közvélemény emberek által előállított, magas színvonalú újságírói tartalmakra támaszkodik és ezek készítése gyakran veszélyes és költséges. A kereskedelmi szereplőknek fizetniük kell a felhasználásukért.” A Perplexity kommunikációs igazgatója, Jesse Dwyer szerint azonban „a tények nem állnak szerzői jogi védelem alatt.”

A CNN először licensz-szerződést próbált kötni a Perplexityvel, hasonlóan ahhoz, ahogyan több kiadó is együttműködést kötött a különböző AI-cégekkel. Tavaly a CNN is ilyen megállapodást írt alá a Meta Platforms vállalattal. A kereset szerint tehát a Perplexity tudhatta, hogy nem jogosult a CNN tartalmait, illetve annak védjegyeit használni. A kereset szerint a felek 2025-ben olyan megállapodásra jutottak, amelyben a Perplexity kompenzálta volna a CNN-t a tartalmai felhasználásáért. Úgy tűnik azonban, hogy az üzlet meghiúsult, az AI-cég pedig továbbra is használta a tartalmakat.

