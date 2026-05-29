Ez az új, ultrahangos tapasz a terhesség alatt végig képes figyelni a magzat fejlődését

Az Oxfordi Egyetem kutatói olyan viselhető ultrahangos tapaszt fejlesztettek ki, amely folyamatosan képes figyelni a magzat állapotát a terhesség alatt. Az új technológia a magas kockázatú terhességek során fellépő komplikációk korábbi felismerésére kínál lehetőséget. A kutatók szerint az eszköz segít magzati problémák időben történő azonosításában és a gyorsabb orvosi beavatkozásban.

A Nature Biotechnology folyóiratban mutatták be A UPatch nevű puha, viselhető ultrahangos készüléket, amely valós időben és folyamatosan monitorozza a magzat anatómiáját és véráramlását. A jelenlegi magzati megfigyelési módszerek gyakorta nehezítik az orvosok számára annak eldöntését, hogy az észlelt változások átmenetiek-e, vagy a magzat tartós veszélyeztetettségéről árulkodnak. Ez különösen problémás olyan terhességek esetén, amelyeket magzati növekedési visszamaradás vagy az anya magas vérnyomása komplikál. Az UPatch képes automatikusan követni és figyelni a magzati ereket még akkor is, amikor a magzat vagy az anya mozog, ami sokkal részletesebb és alaposabb képet ad a magzat élettani állapotáról a terhesség teljes időtartama alatt.

