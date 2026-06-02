A sirályok nem hülyék: egy darabig félnek a bójákra festett szemektől, de aztán megszokják őket

A tengeri ragadozómadarak súlyos károkat okoznak a halászoknak: megdézsmálják a haltenyészetek állományát, de a rögzített tengeri csapdákat is előszeretettel látogatják, amivel nemcsak anyagi károkat okoznak, hanem a saját életüket is veszélyeztetik: a nagy kárókatonák (Phalacrocorax carbo), a dolmányos sirályok (Larus marinus), a heringsirályok (L. fuscus) és az ezüstsirályok (L. argentatus) gyakran belegabalyodnak a hálókba, és elpusztulnak.

Ez a halászatoknak is rossz, de a madaraknak sem jó, ezért egy dán kutatócsoport megpróbált rájönni, hogy mivel lehetne távol tartani a halcsapdáktól a ragadozókat. A korábbi kutatások szerint a madarak nem túl meglepő módon tartanak a ragadozóktól, illetve a szemkontaktustól: mint kiderült, a sirályokat távol lehet tartani az élelemtől azzal, hogy szemeket ragasztanak az ételek csomagolására, de akár az is elég lehet, ha egy-egy pofátlan példánynak csak jól a szeme közé nézünk, esetleg rákiabálunk. A módszer a jelek szerint nagyban is működik: 2018-ban egy reptéren is tesztelték, ahol a szemeket ábrázoló videók jelentősen csökkentették az itt átrepülő vadkacsák számát.

Feltalálták a madárijesztőt

A dánok ezen felbuzdulva a brit Fishtekkel közösen egy olyan innovatív bóját (Looming-Eye Buoy, LEB) terveztek, ami elriasztja a madarakat. A szemeket ábrázoló propelleres bójákat ezután a dániai Korsør közelében lévő halcsapdánál helyezték el, majd 46 napon át figyelték, hogy hogyan fogadják őket az egyébként gyakori vendégnek számító sirályok és kárókatonák. Kontrollként egy, a közelben lévő csapdát használtak, ahová nem helyeztek ki madárriasztót.

A rémisztő bója működés közben Fotó: Gildas Glemarec

A LEB a megfigyelések kezdetén még működött: négy nappal a bóják kihelyezése után jelentősen megcsappant a potyázó madarak száma, de a siker nem tartott sokáig: nagyjából egy hónap után a sirályok és kormoránok megszokták őket, és ismét zavartalanul dézsmálták a zsákmányt. A kutatásban csak két halcsapdát vizsgáltak, és nem nézték meg, hogy a madarak viselkedését befolyásolja-e, hogy mennyi az adott csapda zsákmánya, de az ezek nélkül is nagyjából világos, hogy ha valaki mindenképp távol akarja tartani a sirályokat a halaitól, az jobb, ha ezt nem LEB-ekre bízza.