A sirályok nem szeretik, ha rájuk kiabálnak

Úgy tűnik, a sirályok képesek megkülönböztetni egymástól az emberi beszédmódokat, és ennek megfelelően reagálnak is rájuk – derült ki az Exeteri Egyetem egy friss kutatásából, amelyben 61 cornwalli ezüstsirály (Larus argentatus) viselkedését vizsgálták. A kísérletben egy lezárt, átlátszó edényben élelmiszert helyeztek el a madarak közelében, majd megpróbálták elzavarni őket, amikor megpróbáltak hozzáférni a csemegéhez. Ehhez öt férfi önkéntes hangját játszották le, kontrollként pedig egy vörösbegy (Erithacus rubecula) énekét használták semleges háttérzajként.

Az önkéntesek hétköznapi beszédhangon és kiabálva is előadták ugyanazt a szöveget: „nem, menj onnan, az az én kajám”. A felvételeket aztán úgy módosították, hogy azonos tempóban és hangerővel szóljanak.

Nem véletlenül kutatják

A vörösbegy hangjától a sirályok egyáltalán nem tartottak, az állatok 70 százaléka a kísérlet egész időtartama alatt a doboz kinyitásán ügyködött. A beszédhang lejátszásától a 15 százalékuk már felrebbent, de a többiek is érezték, hogy nem örülnek nekik – az állatok ugyan nem repültek el, de arrébb sétáltak a doboztól. A madarak a kiabálástól megijedtek, és bár hasonló arányban hagytak fel a doboz piszkálásával, nem elsétáltak tőle, hanem felrebbentek és távoztak.

Sirályok Skóciában: a szemetet is szétcincálják, de az ember kezéből is megpróbálják kikapni az ételt Fotó: ANDY BUCHANAN/AFP

Neeltje Boogert ökológus, a tanulmány vezető szerzője szerint ez arra utal, hogy a sirályok képesek különbséget tenni az emberi beszédmódok között, hasonló viselkedést pedig eddig még csak háziállatoknál figyeltek meg. A kutatásnak gyakorlati haszna is lehet: az ezüstsirályok és az emberek között egyre gyakoribbak a konfliktusok, a megoldási kísérletek közül pedig a kiabálás hatékonyságát most már tudományosan is igazolták.

Korábban már kiderült, hogy a sirályok kiválóan alkalmazkodtak a városi élethez: az egyes fajok különbséget tudnak tenni a különböző ételek között a csomagolásuk alapján, és mivel az ember közelsége gyakorlatilag folyamatos terített asztalt jelent a számukra, a legtöbben már áttértek az emberi étrendre is. Ez nem feltétlenül jó hír, legalábbis ami a sirályokat illeti: jobban járnának, ha halat fogyasztanának, már csak azért is, mert ez jelentősen megritkítaná a sirály-ember konfliktusok kitörését is.