Távol tartja a potyázó sirályokat, ha szemeket ragasztunk az ételek csomagolására

„Új kutatásunk azt mutatja, hogy egy szempár ábrázolása az étel csomagolásán elég lehet ahhoz, hogy néhány sirályt elriasszon az étellopástól” – erről ír egy kutató a Conversation folyóiratban. Laura Kelley saját kutatásukról számol be, amelyet egy kollégájával, Neeltje Boogerttel közösen végeztek, miután az egyre gátlástalanabbul élelmet lopkodó városi sirályok viselkedését kezdték tanulmányozni.

Egy korábbi kutatásban már észrevették, hogy a heringsirályok (Laurus Fuscus) óvatosabban közelítik meg az ételt, ha valaki közvetlenül rájuk néz, mintha másfelé figyelne, vagy elfordítaná a tekintetét.

Egyes vadon élő, de akár háziasított állatok is nagyon érzékenyek a szemekre, a tekintetekre, amelyek egy ragadozó közeledtét jelezhetik, illetve valamilyen szándékot kommunikálnak. A közvetlen szemkontaktus gyakran fejez ki agressziót, míg a félrenézés a fenyegetés hiányát jelzi. Az állatok általában védekezően reagálnak, amikor rájuk szegeződő tekintettel szembesülnek, ez valószínűleg ösztönös reakció, hiszen a ragadozók elkerülése sokszor tizedmásodpercek kérdése. Egyes állatok képesek kihasználják ezt a jelenséget: „szemfoltok” például számos rovarnál, kétéltűnél és halnál megtalálhatók, de, hogy miként riasztják el a ragadozókat, azt a tudósok még vitatják.

Agresszív sirályokra figyelmeztető tábla Cornwall-ban, Angliában Fotó: FRILET PATRICK/Hemis via AFP

Botswanában, annak vizsgálatára, hogy a szemfoltok csökkenthetik-e a ragadozások kockázatát, a kutatók szempárokat, illetve kereszteket festettek a szarvasmarhák farára, illetve néhány állatot jelöletlenül hagytak. A kutatás során 19 szarvasmarhát öltek meg oroszlánok vagy leopárdok – de egyik sem volt megjelölt állat. Ezeket ritkábban is támadták meg, mint a keresztekkel jelölteket vagy a teljesen jelöletleneket, ami arra utal, hogy a szemfoltok elrettentenek.

A heringsirályokkal kapcsolatos kutatás mindezt cornwalli, tengerparti helyeken tesztelte, ahol a sirályok folytonosan ételt lopkodnak a szabadban étkezőktől. A kutatók szempárokat ragasztottak elviteles ételek dobozára, majd egyes sirályok elé két dobozt helyeztek a földre: egyet szemekkel, egyet pedig simán.

Úgy tűnt, a sirályokat elriasztják a szemek: lassabban közelítették meg ezeket a dobozokat, és kisebb eséllyel csipegettek belőlük, mint a szem nélküli változatokból. A kutatók azt is szerették volna megtudni, hogy idővel rájönnek-e, hogy a ragasztott szemek nem jelentenek igazi fenyegetést. Ennek tesztelésére harminc sirálynak mutattak be egy-egy dobozt (szemekkel vagy anélkül), és ezt rövid időn belül háromszor ismételték meg.

A madarak fele egyszer sem csipegetett a szemes dobozból, míg a másik fele gyorsan odament és csipegetni kezdett. Ez arra utal, hogy a műszemek egyes sirályoknál tartós hatást fejthetnek ki, különösen azoknál, amelyek nem jönnek rá a trükkre.

