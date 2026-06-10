A figyelmünkön is ronthatnak az ultrafeldolgozott élelmiszerek

Ha több ultrafeldolgozott élelmiszert fogyasztunk, könnyen lehet, hogy rosszabbul tudunk majd a feladatainkra figyelni – derül ki egy friss kutatásból, amiről a melbourne-i Monash Egyetem adott ki közleményt.

A nemzetközi kutatócsoport 2200 középkorú vagy idősebb ausztrál felnőtt étrendi és kognitív adatait vizsgálta. A résztvevők napi kalóriabevitelük 41 százalékát szerezték ultrafeldolgozott élelmiszerekből (UPFs), lényegében az ausztrál nemzeti átlaggal megegyezően. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek közé tartoznak a mirelitpizzák, a cukros üdítők és az ízesített gabonapelyhek is.

Az Alzheimer's & Dementia folyóiratban publikált kutatásukban azt találták, hogy az ultrafeldolgozott élelmiszerek nagyobb mértékű fogyasztása a figyelem romlásával és lassabb információfeldolgozással mutat összefüggést, még azoknál is, akik az egészségesebb, mediterrán jellegű étrendet követték.

„Az ultrafeldolgozott élelmiszerek fogyasztásának minden 10 százalékos növekedése mellett világosan kimutatható romlást láttunk abban, hogy mennyire képes valaki figyelni” – mondta Barbara Cardoso, a Monash Egyetem táplálkozás-biokémiával foglalkozó kutatója. A 10 százalékos növekedés nagyjából egy zacskó chips hozzáadásának felel meg a napi étrendhez, és már ez rosszabb pontszámokkal járt együtt a vizuális figyelmet és feldolgozási sebességet mérő standardizált kognitív teszteken.

A szakemberek az ultrafeldolgozott élelmiszerek gyakoribb fogyasztása és demenciával összefüggő kockázati tényezők növekedése között is összefüggést találtak. Ilyen tényezők többek közt az elhízás, a magas vérnyomás és a 2-es típusú cukorbetegség.