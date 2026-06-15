Elképesztő részlettel bővült az ecetmuslica teljes idegsejtállományának kapcsolati rendszerét ábrázoló térbeli térkép
Két évvel azután, hogy egy nemzetközi kollaboráció több mint egy évtizednyi kutatómunkával feltárta, hogyan kapcsolódik egymáshoz az ecetmuslica agyának közel 140 ezer idegsejtje, és hihetetlen részletességgel rekonstruálta a rovar agyát, újabb stációhoz ért az idegtudomány. A Nature folyóiratban megjelent az a tanulmány, amely a Drosophila melanogaster konnektómnak nevezett idegrendszeri térképén az agyi és a testi struktúrák összeköttetését ábrázolja a legteljesebb neurobiológiai valóságnak megfelelően.
A Harvard és a Princeton idegtudományi laboratóriumainak bevonásával a FlyWire konzorcium égisze alatt elkészült szemkápráztatóan látványos, nem mellesleg szabadon elérhető tudományos vizualizáció egy kifejlett ecetmuslica központi idegrendszerében található neuronok közötti összes kapcsolatot ábrázolja – olvasható a Phys.org portálon elérhető ismertetőben.
Az idegi kapcsolatok rendkívül részletes diagramja ezzel a gerincvelőnek megfeleltethető idegrendszeri képlettel bővült. A kutatócsoport szerint ugyanis fontos, hogy a központi idegrendszer konnektómja a lehető legteljesebb legyen, mivel csak így lehet mélységében megérteni az agy és a test kapcsolatát, csak így lehet holisztikus képet kapni a viselkedés mögötti idegélettani mechanizmusokról.
Ennek köszönhető, hogy a kutatócsoport megfejtette, hogy a muslica viselkedésének számos elemét a test érintett részeiben található helyi idegi áramkörök szabályozzák, nem pedig az agyban lévő központi csomópontok.