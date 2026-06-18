Retinafotók segítenek azonosítani az Alzheimer-kór kockázatát, még jóval a tünetek megjelenése előtt

Egy új kutatás szerint a retináról – a szemünk hátsó részén található, fényérzékeny szövetről – készült fotók már évekkel a tünetek megjelenése előtt segíthetnek azonosítani azokat, akiknél nagyobb az esély az Alzheimer-kór kialakulására.

Az Alzheimer-kór a demencia leggyakoribb oka – ma világszerte több mint 55 millió ember él demenciával, és az esetek többségét ez a kór teszi ki. Az Alzheimer-kór elleni küzdelem egyik legnagyobb kihívása, hogy az agyban bekövetkező változások gyakran évekkel vagy akár évtizedekkel a tünetek észrevehetővé válása előtt elkezdődnek - és mire a memóriazavarok megjelennek, már jelentős károsodás is történhetett.

A Floridai Egyetem, valamint Meta kutatói szerint, akik eredményeiket az Journal of Alzheimer's Disease című szaklapban publikálták, a vérereket és idegsejteket tartalmazó, az aggyal szoros kapcsolatban álló retina kulcs lehet a kór kezdetének azonosításában.

Retinafotókat már ma is széles körben használnak, például a cukorbetegségben, glaukómában, szürkehályogban, vagy más szembetegségekben szenvedőknél, de a szemüveg felírásakor szokásos, hagyományos szemvizsgálat is tartalmazhat retina-képalkotást.



A kutatócsoport mesterséges intelligenciát és gépi tanulást alkalmazott több mint 40 ezer brit beteg retinafotóinak elemzésére, egész pontosan olyan mintázatok felismerésére, amelyek túl finomak ahhoz, hogy emberi szemmel észrevehetők legyenek.

A kutatók azt találták, hogy a retina bizonyos területei – különösen a vérerek és a látóideg – fontos információkat hordoznak az ember egészségi állapotáról és jövőbeli kockázatokról. Az AI pedig képes volt azonosítani olyan biológiai és életmódbeli jellemzőket, amelyek összefüggnek az Alzheimer-kórral, ezek közé tartozott a személy neme, vérnyomása, dohányzási szokásai, alkoholfogyasztása, sőt még az álmatlanság is. A kutatók úgy vélik, hogy a retinafelvételek a hosszú távú kitettség hatásait is rögzíthetik. Két embernek lehet ma azonos vérnyomásértéke, holott az egyikük éveken át rosszul kezelt magas vérnyomással élhetett, míg a másik nem. A retina azonban megőrizheti a hosszú távú hatások nyomait a vérereken és az idegeken.

A retinafelvételek a fokozott kockázatú személyeket már a tünetek megjelenése előtt is felismerhetik, ám ez nem jelenti azt, hogy a retinafotók jelenleg képesek lennének diagnosztizálni az Alzheimer-kórt, vagy biztosan megjósolni, kinél alakul ki a betegség.

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