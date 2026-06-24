Minden eddiginél részletesebb felmérést készített a Tejútrendszer közepéről az Európai Űrügynökség

A Euclid űrtávcső kilenc egymáshoz kapcsolódó égterületből összeállított mozaikfelvételt készített, és több mint 60 millió csillagot örökített meg, eddig nem látott részletességgel. „Az eredetileg a Világegyetem nagyléptékű szerkezetének vizsgálatára tervezett űreszköz 2025 márciusában mindössze 26 órán át figyelte galaxisunk központi dudorának térségét” – írja a HUN-REN Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont sajtóközleményében. A Euclid Galactic Bulge Survey (EGBS) program felfedezései kulcsszerepet játszanak a NASA idén augusztusban induló exobolygó-kutatási programjának előkészítésében, amit a Nancy Grace Roman űrtávcsővel hajtanak végre.

A Tejútrendszer központi dudoráról készült új Euclid felmérés helye a Gaia űrtávcső teljes égboltot ábrázoló térképén látható, a két nagyított részlet pedig jól szemlélteti a felvételek rendkívüli felbontását. Fotó: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

A Euclid „űreszközt elsősorban több milliárd távoli galaxis megfigyelésére tervezték, ezért egyszerre rendelkezik nagy látómezővel és rendkívül jó térbeli felbontással. Látható fényben működő kamerája még a legsűrűbb csillagmezőkben is képes elkülöníteni az egyes csillagokat, ahol más megfigyelések során azok képei gyakran összemosódnak” – olvasható a sajtóközleményben. A galaxis centrumának feltérképezése azért jelentős, mert a nagy csillagsűrűség ezt a régiót a más csillagok körül keringő exobolygók kutatására teszi alkalmassá a gravitációs mikrolencsézés módszerével. Ennek az eljárásnak a lényege, hogy „egy előtérben elhaladó csillag gravitációja felerősíti egy távolabbi háttércsillag fényét”.

Balra fent a Tejútrendszer éléről látható nézete emeli ki a központi dudort, középen a felülnézeti ábra a spirálkarokat és a felmért égterület helyét mutatja, míg jobbra a galaktikus korong nagyított részlete jelzi a Naprendszer helyzetét. Az alsó panel a 2025 márciusában végzett megfigyelések során rögzített égitestek és objektumok sokféleségét szemlélteti. Fotó: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA

„Az elmúlt húsz évben közel 300 exobolygót fedeztek fel ezzel a módszerrel a Tejútrendszer központja felé tekintve. A Euclid felvétele 51 ismert bolygórendszert is tartalmaz, és kulcsszerepet játszhat számos további rendszer pontos jellemzésében” – idézi a közlemény Jean-Philippe Beaulieu-t, az Institut d’Astrophysique de Paris kutatóját és a program egyik kezdeményezőjét. Kovács András, a HUN-REN CSFK Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézet tudományos munkatársa, az MTA Lendület csoportvezetője és a magyar Euclid csapat szakmai koordinátora azt is elmondta, hogy „különösen izgalmas számunkra, hogy hozzájárulhatunk ehhez az ESA küldetéshez, és már dolgozunk a nem kevésbé rejtélyes sötét anyag és sötét energia részletesebb megértésén is”.